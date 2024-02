Patrick Hamilton uit Loppem en Nel Swerts brengen uniek ‘Quatre-Mains’-pianoconcert in Owla Brugge

Op vrijdag 15 maart 2024 ontvangt eventlocatie Owla Brugge de internationaal gelauwerde muzikant en producer Patrick Hamilton uit Loppem en klassiek pianiste Nel Swerts voor hun uniek ‘Quatre-Mains’-pianoconcert. In ‘Quatre-Mains’ versmelten klassieke en popcomposities net zoals de 4 handen van Nel en Patrick dat vloeiend doen op 1 klavier. Een uitzonderlijk duo van onversneden Belgisch talent dat speelt als 1. ‘Quatre-mains’, dat is ongestoord genieten en je laten meevoeren op hemelse pianomuziek.

Klassiek pianiste Nel Swerts (Schilde) concerteert van Frankrijk, Nederland en Duitsland, tot Bulgarije en zelfs Japan voor volle zalen. Het palmares van Loppemnaar Patrick Hamilton als muzikant, songwriter en producer voor Belgische artiesten is onmetelijk lang, maar ook internationaal klinkt zijn naam als een klok. Dit mede omdat hij hits scoorde met zijn eigen nummers in binnen- en buitenland, maar vooral door zijn jarenlange, zeer succesvolle samenwerking als vaste producer en componist voor Katherine Jenkins. De superster uit Wales behaalde onder de begeleiding van Patrick maar liefst vier nummer 1-albums in de UK en werd onlangs uitgeroepen tot ‘best verkopende klassieke artieste van de laatste 25 jaar’.

Nel Swerts en Patrick Hamilton zijn met hun muziek gezamenlijk goed voor meer dan 46 miljoen streams op Spotify, maar ook letterlijk 4 handen op 1 piano. Naast hun succesvolle solo piano-albums, brachten deze internationaal gelauwerde Belgische virtuozen eind 2022 ook een gezamenlijk Quatre-Mains-album ‘4 hands, 1 piano’ uit.

Patrick Hamilton en Nel Swerts © PADI/Daniël

In het verlengde van dit album trekken ze met het avondvullende, muzikale programma ‘Quatre-Mains’ ook naar de theater- en concertzalen. In ‘Quatre-Mains’ versmelten klassieke en popcomposities net zoals de 4 handen van Nel en Patrick dat vloeiend doen op 1 klavier. Een uitzonderlijk duo van onversneden Belgisch talent dat speelt als 1. ‘Quatre-mains’, dat is ongestoord genieten en je laten meevoeren op hemelse pianomuziek. (PADI)

