Patrick Hamilton, producer van ‘Laat De Zon In Je Hart’ uit Loppem heeft speciale verjaardagsboodschap voor Willy Sommers

Op dinsdag 9 augustus blaast de 'Koning van het Vlaamse Levenslied' Willy Sommers 70 kaarsjes uit. Het geliefde feestvarken zal ongetwijfeld van overal bestookt worden met wensen en felicitaties, maar de verjaardagswens van Patrick Hamilton, gerenommeerd producer, componist, arrangeur, songwriter en muzikant, is toch extra bijzonder. Patrick kent Willy al bijna 20 jaar en stond mee aan de wieg van zijn grootste hit 'Laat De Zon In Je Hart'. Op zaterdag 18 maart 2023 worden de rollen echter omgedraaid. Dan is Willy Sommers te gast in Concertgebouw Brugge voor 'An Evening With Patrick Hamilton & Friends' waar hij, samen met 17 andere spraakmakende collega-artiesten, tijdens een concert de 60ste verjaardag viert van Patrick.

Dat Willy Sommers geen introductie meer nodig heeft, is te danken aan een aantal grote hits. Zo is er ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’ en ‘Zeven Anjers Zeven Rozen’, maar de grootste hit die door jong en oud gekroond werd tot Vlaams muzikaal erfgoed is toch wel ‘Laat De Zon In Je Hart’. Een nummer dat het bijna niet verder dan een demo had geschopt, tot de zanger belde naar Patrick Hamilton. De muzikale grootmeester vertelt: “Ik was net met mijn nieuwe studio gestart en deed toen geen Vlaamse producties, tot ik plots een telefoontje kreeg van Willy Sommers. Hij werd minder op de radio gedraaid toen en vroeg me een nummer te schrijven waarmee hij opnieuw meer te horen zou zijn. Vincent Pierins en ik schreven een nummer en dat werd meteen een grote hit op de radio. Ondanks dat het in de verkoop niet zo’n hit was, was Willy wel tevreden. Zijn naam circuleerde opnieuw meer, wat betekent dat je als artiest meer geboekt wordt en dus meer werk hebt. We gingen op zoek naar nieuwe nummers en van eentje had Willy sterke twijfels want de demo vond hij veel ‘te plat’. Ik hoorde echter wel al dat het nummer een groot hit-gehalte had. Ik wou het nummer wel produceren, maar dan wou ik carte blanche. En dat heb ik ook gekregen. De intro en structuur zijn veranderd, er zijn blazers bijgekomen, maar het meest bijzondere van al: we hebben de song opgenomen met live muzikanten. Dat is de reden waarom het 16 jaar later nog overeind staat. Het nummer is er dus eigenlijk gekomen door een samenloop van omstandigheden en dat laatste duwtje dat ik Willy heb gegeven.”

Aangezien de heren zo’n speciale band delen, heeft Patrick Hamilton uiteraard ook een bijzondere boodschap voor de 70ste verjaardag van het Vlaamse icoon: “Ik zou Willy de raad willen geven het wat rustiger aan te doen. Na zijn plotse hartoperatie twee jaar geleden klinkt dat logisch. Hij speelt doorgaans meer dan 250 optredens op een jaar, dat is op gezegende leeftijd van 70 jaar niet zo evident meer. Langs de andere kant is het podium gewoon echt waar Willy thuishoort. Hij straalt nog steeds elke keer evenveel dus dat is ongetwijfeld wat hij het liefste doet. Dat wens ik hem dan nog meer: Dat hij nog lang gezond mag blijven én kan blijven doen wat hij zo graag doet.”

Op zaterdag 18 maart 2023 is het aan Willy Sommers om met felicitaties te komen. Op die dag is Concertgebouw Brugge niet alleen gevuld met fans van de befaamde en succesvolle producer, maar ook met 18 gastartiesten die stuk voor stuk een belangrijke rol speelden in Patrick’s leven en carrière. In het gezelschap van zijn ‘Friends’ Ingeborg, Garry Hagger, Tom Van Landuyt, Udo, Yannick Bovy en vele anderen, stapt Patrick voor heel even zelf in de spotlights tijdens ‘An Evening With Patrick Hamilton & Friends’. (PADI)

