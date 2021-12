Patrick Hamilton enige Belg in het rijtje wereldtoppers als ambassadeur van de ‘Lang Lang Fondation’

Patrick Hamilton uit Loppem, muzikant en producer en de man achter zovele binnenlandse en buitenlandse artiesten, is benoemd tot ambassadeur van de ‘Lang Lang Foundation’.

Deze Foundation, gevestigd in New York, werd in het leven geroepen door de beroemde klassieke pianist Lang Lang en heeft tot doel om jongeren, waar ook ter wereld, te stimuleren en te steunen om muziek te studeren. “Voor mij is dit een hele eer dat de Lang Lang mij daarvoor heeft gevraagd, het geeft mij een supergoed gevoel van erkenning en waardering”, aldus Patrick. En of het een eer is…Zijn collega ambassadeurs zijn o.a Sting, Wyclef Jean, Ron Howard, Jools Holland, Suzanne Vega,….enz.

Ondertussen scoort het solo project van Patrick Hamilton ook zeer goed. Met meer dan 17 miljoen streams op Spotify alleen al (zonder de cijfers van Apple Music, Deezer, Tidal,…enz) , en dat in slechts één jaar tijd, kan je er nog moeilijk naast kijken. “Dat ik zoveel mensen zou kunnen raken met mijn pianocomposities, daar had ik zelfs niet durven van dromen….”, getuigt Patrick. Ondertussen zijn reeds 3 albums en een EP gereleased. Die kan je allemaal vinden op alle digitale online platformen of op het YouTube kanaal van Patrick Hamilton als je er mooie sfeerbeelden bij wilt zien. “Ik heb de smaak te pakken en het emmertje met ideeën is nog lang niet leeg. Op dit moment werk ik aan mijn 4de solo-piano album ‘Fragments’ en staat een vijfde album met strijkkwartet reeds in demo-fas”, besluit Patrick. (PADI)

www.the-globe.be – https://www.facebook.com/Patrickhamiltonmusic-177447272932516/