‘Pater Damiaan’ alias Pieter Jan De Paepe kwam elk jaar tot rust in Knokke-Heist

Leuk weetje kregen we op donderdagavond te horen op de officiële voorstelling van ‘Damiaan: de musical’ in Scherpenheuvel: Pater Damiaan bracht in zijn jeugd immers heel wat dagen door aan onze Vlaamse kust, namelijk in Knokke-Heist. Of dat is toch alleszins wat er in de jeugd van Pieter Jan De Paepe gebeurde, die vanaf augustus in de rol kruipt van de intussen heiligverklaarde man. “Toen mijn ouders uit elkaar gingen, hield de familie eraan om elk jaar nog met alle kleinkinderen en de grootouders langs beide kanten naar Knokke-Heist te trekken om er weer tot rust te komen”, vertelt hij. “Ik heb zelfs nóg een link met jullie provincie, want een goede vriend des huizes is Jos Dom. En die regisseert, zoals vele mensen uit Blankenberge al lang weten, bijna alle stukken in Het Witte Paard.”

Voor het grote publiek blijft Pieter Jan natuurlijk nog wel een tijdje verbonden met zijn rol als slechterik Xander uit ‘Thuis’, maar vorig jaar nog stond hij ook op de planken in de Deep Bridge-musical ‘Rent’, waar hij de rol van Tom Collins vertolkte. Dat hij de rol van Pater Damiaan, die op 11 oktober 2009 door Paus Benedictus XVI heilig werd verklaard, op zich mag nemen, blijkt niet zo verwonderlijk. “In 2018 speelde ik al een keertje de hoofdrol van Jezus Christus in de Historalia-musical ‘De passie’. Het wordt voor mij dus niet de eerste keer dat ik een heilig of bijbels figuur mag spelen”, verduidelijkt De Paepe. “Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is dat ik een telefoontje kreeg van Luc Stevens met de vraag of ik het zou zien zitten om de rol van Pater Damiaan op mij te nemen. Aangezien dat zo’n groot en sterk figuur was, heb ik geen seconde getwijfeld. Damiaan was een patriot en dat zou je niet meteen verwachten van een Belg. Hij was eigenlijk een beetje ‘larger than life’.”

De spektakelmusical rond Damiaan zal zowat de hele maand augustus gespeeld worden in de buurt van de beroemde basiliek van Scherpenheuvel. Het was overigens op die plaats dat Damiaan voor de allerlaatste keer zijn moeder zag, vooraleer hij naar Hawaï trok. In totaal zal de cast bestaan uit zo’n 185 leden, waarvan er elke voorstelling niet minder dan 150 op de planken zullen staan. Het verhaal is momenteel nog in volle ontwikkeling, maar door de handen van Luc Stevens en Sam Gevers zal er tegen augustus wel een voorstelling gebracht worden die de vaak trieste realiteit rond Damiaan en de lepralijders in beeld brengt, maar waar ook plaats is voor de schoonheid van het leven, de miserie, de verbinding en af en toe eens een vleugje humor. Als regieassistente vinden we trouwens nog een bekende naam terug: Brigitte Derks, de moeder van zanger Ian Thomas. De productie is in handen van Historalia, het productiehuis van oprichter en drijvende kracht Simon de Merode, dat eerder ook al een aantal andere spektakelmusicals ten tonele bracht rond onder meer Albert I en de het ontstaan van België. De musical zal trouwens gebruik maken van headsets voor het publiek. Dat maakt dat er geen geluidsboxen moeten gezet worden waar de muziek en zang doorheen galmt, maar alles voor de bezoeker perfect te horen is door de hoofdtelefoon. Een gegeven dat velen onder ons uiteraard ook kennen van de musicals in het Studio 100 Pop-Up Theater.

Nordin De Moor © PADI/Tom

Ook Nordin De Moor kreeg vorig jaar telefoon van Luc Stevens met de vraag om een rol te vertolken in de musical. De acteur die tot vorige maand nog te zien was in de rol van Willy Wonka in de musical ‘Charlie & The Chocolate Factory’ bleek nog net een gaatje vrij te hebben in zijn agenda. “Ik speel dit jaar ook mee in de Studio 100-musicals ‘Red Star Line’ en ‘Les Misérables’ en had tussen die twee speelperiodes door nog een vrij moment van twee maanden. Het kon agendagewijs dus niet beter in elkaar passen dan nu”, laat Nordin weten in een gesprek met ons. “Het is iets totaal anders dan de rol van Willy Wonka. Het is niet fantasierijk of een feel-good-stuk, maar eentje die de harde feiten zal neerzetten. Ik weet dat ik de rol van Mano mag spelen, een eilandbewoner van Molokaï, maar wat mijn rol verder zal inhouden weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Op de persvoorstelling heb ik al een aantal zaken opgevangen die ik voordien nog niet wist. Ik heb zelf wel één nummer mogen zingen en heb ook collega Pieter Jan zijn ding horen doen in zijn nummer en kan alvast zeggen dat ik nu al zeer enthousiast ben over de muziek van Sam Gevers en de teksten van Luc Stevens. Ondanks het feit dat het verhaal een eerder zware thematiek behandelt, kijk ik toch uit naar dit leuke zomerproject en de concrete invulling van mijn rol. Ik weet al dat Mano uiteindelijk zijn vrouw zal tegenkomen op Molokaï, maar verder weet ik echt nog weinig. Blijkbaar komt hij ook niet van het eiland af in het stuk. Dus wie mij wil vinden, zal in Molokaï moeten zoeken. En zeker niet in een chocoladefabriek (lacht).”

Siebe Pulinx © PADI/Tom

In de voorstelling zullen niet enkel volwassenen te zien zijn, maar is ook een heuse kindercast aanwezig. Degene die daarin het meest aan bod zal komen, is de 11-jarige Siebe Pulinx. Hij zal de rol vertolken van Jefke De Veuster, de jonge Pater Damiaan (die voluit Jozef De Veuster heette). Al moest Siebe wel even nadenken toen hij te horen kreeg welke rol hij moest spelen. “Aanvankelijk wist ik niet wie dat was, maar toen men mij uitlegde dat dat de jonge Pater Damiaan was, was ik uiteraard wel blij. Ik ben opgetogen dat ik aan dit project mag meewerken, maar zal er wel een paar dagen school voor moeten missen. Al vind ik dat laatste nu ook niet meteen zo heel erg.” Net als collega Nordin De Moor, zal ook Siebe dit jaar te zien zijn in de musical ‘Red Star Line’. Eerder mocht hij ook al een aantal keren de rol van kleine Tuur spelen in de spektakelmusical ’40-45’. Die mooie rollen heeft hij onder meer te danken aan het Studio 100-koor SPOTZ-ON, waar hij ook deel van uitmaakt. Momenteel zit Siebe nog maar in het vijfde leerjaar, maar hij is blijkbaar vastbesloten om in het middelbaar onderwijs de richting ‘woordkunst & drama’ te gaan volgen en, als het even kan, een boysband op te richten of acteur te worden. (PADI & Tom)

De spektakelmusical ‘Damiaan’ loopt van donderdag 3 augustus tot en met zaterdag 2 september aan de voet van de basiliek van Scherpenheuvel. Tickets voor de voorstellingen zijn te vinden via http://www.historalia.be/damiaan.