‘Passie’ is de nieuwe single van Eric Flanders

Met zijn vorige single ‘Alice’ sloeg Eric Flanders een nieuwe weg in. Hij deed dit niet alleen op muzikaal gebied, maar gaf zich zelf ook een totale ‘make-over’ cadeau. We mochten kennis maken met een nieuwe Eric en deze keuze werd meteen door vele gesmaakt.

De nieuwe look wordt zeker behouden. De nieuwe single is deze keer geen cover, maar een prachtige eigentijdse song die speciaal voor Eric werd geschreven door Geert Vanloffelt en Joes Brands. De tekst zal voor vele mensen herkenbaar zijn, want als we terugdenken aan onze eerste liefde vragen we ons toch wel eens af: hoe zou het met hem of haar zijn..? Kom je die eerste liefde dan heel toevallig ergens tegen dan voel je weer die passie van vroeger… ‘Passie’ is meteen ook de titel van de nieuwe single, die vanaf 28 januari als download verkrijgbaar is op iTunes, Spotify enz.. (PADI)

Info of boekingen: 03 664 51 41 (VDM Produkties) – info@vdmprodukties.be