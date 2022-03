Pas zestien jaar en al bekend als zangeres Selina, met fanlokaal in Passendale

Haar naam Selina hoorde je vast en zeker al weerklinken. Sommigen zagen ongetwijfeld ook al één of meerdere auto’s in het straatbeeld verschijnen met daarop een foto van zangeres Selina, die ondanks haar jonge leeftijd al een bekende artieste is.

In het echte leven heet ze Selina Verledens, en als zangeres staat ze als Selina op het podium. Ze is pas zestien, gaat naar school en woont in Eke-Nazareth. “Sinds september 2021 zing ik”, vertelt ze. “Vroeger wou ik nooit zingen. Ik ging wel regelmatig naar een optreden kijken. Het begon echter allemaal met Chris Reilhof, zaakvoerder van De Wante uit Ingelmunster. Ik was daar eens aanwezig en vroeg zelf of ik enkele liedjes mocht zingen. Ik zong drie liedjes en ik was verkocht”, lacht Selina. “Vanaf dat moment heb ik inderdaad de smaak te pakken. Voorlopig heb ik nog geen eigen single, maar we zijn er voor aan het kijken. Ik wil er alles aan doen om hogerop te geraken. Ik wil dit bereiken, samen met mijn trouwe crew. Ik zing het liefst Vlaamse schlagers met veel ambiance. Mijn favoriete nummer is dan weer ‘Twijfelaar’ van Monique Smith uit Nederland. En alhoewel ik nog niet lang bezig ben, heb ik wel al een fanlokaal, namelijk het Sfeercafé De Mosselmarkt in Passendale.” (PADI)

Boekingen en info: 0486 37 02 31 – 0474 39 95 23. – Komend weekend zingt Selina op een event van oldtimers in Emelgem, en in sfeercafé Mosselmarkt in Passendale.