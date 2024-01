Pas uit de zalen met kerststuk, of Sven De Ridder Company is daar alweer met lentestuk: “Willen keurmerk zijn voor comedy”

Hooguit één keer om de vier jaar heb je kans om op 29 februari naar het theater te gaan en in 2024 wordt die kans bewaarheid! Die dag trekt de Sven De Ridder Company immers terug naar theater Elckerlyc in Antwerpen om er ‘Prison Party’ op de planken te brengen. Een voorstelling die zo spectaculair belooft te worden, dat het decor enkel en alleen in die bepaalde Antwerpse zaal kan worden opgebouwd en de mogelijkheid om ermee naar Izegem te komen tot nul wordt herleid. “Ik denk dat onze decorbouwer stilaan grijs haar van ons begint te krijgen”, vreest medezaakvoerder en acteur Brik Van Dyck. “We hebben hem immers de opdracht gegeven om inderdaad een decor te ontwerpen waarin een cel te zien is en een ontsnapping onder de grond.”

Van afgelopen zondag is het nog maar geleden dat het gezelschap de deuren van de rode zaal van het Fakkeltheater achter zich sloot, nadat er een hele maand lang ‘Secret Santa’ werd opgevoerd. Je zou denken dat de acteurs weer wat rust wordt gegund, maar niets is minder waar. Binnen een dikke anderhalve maand staan acteurs Sven De Ridder en Brik Van Dyck alweer op de planken met een nieuw stuk. Nog even terug naar die ‘Secret Santa’. De traditie wilt dat de Company tijdens de kerstperiode regelmatig eens wat extra voorstellingen moet inlassen om de vraag naar tickets bij te houden. Maar een simpele rondvraag bij het aanwezige publiek, leert ons dat de vraag niet alleen komt van mensen die de show nog niet gezien hebben, maar alsmaar vaker ook van zij die graag nog eens een tweede keer komen kijken. “Het doet natuurlijk deugd om te merken dat onze stukken bij de mensen zo goed worden onthaald, dat ze hetzelfde stuk graag nog eens een tweede keer komen bekijken. Al hebben we daar stiekem altijd wel een beetje op gehoopt. We hebben van de Sven De Ridder Company altijd een bepaald keurmerk willen maken voor comedy. Dat wil zeggen stukken brengen van een hoog niveau en voor een breed publiek, waarbij we een bepaalde kwaliteit goed voor ogen blijven houden. En het is heel fijn om te merken dat we daarin lijken te slagen”, vindt Van Dyck. Voor de inhoud van het nieuwe stuk ‘Prison Party’ wordt al eens geknipoogd naar de gekende filmklassieker ‘Zware Jongens’ van het legendarische duo Gaston & Leo. “Sven en ik hebben die beiden als kind gezien en tot op vandaag zijn we er nog altijd grote fan van. En er zijn gelijkenissen. Want hun verhaal draait om twee oenen die plotseling in de gevangenis belanden en bij ons zal dat niet anders zijn. Sven en ik zullen twee mannen spelen die in de gevangenis belanden, er niet echt thuis horen en ook niet van plan zijn om er lang te blijven.”

Kobe Van Herwegen © PADI/Tom

Ook Kobe Van Herwegen, die in het stuk de rol van cipier Bernard Van Geel zal spelen, ziet mogelijkheden. “Deze maand start in datzelfde Theater Elckerlyc de hommagemusical rond Gaston & Leo, dus dan lijkt het me gewoon perfect dat ‘Prison Party’ daar meteen achter komt”, vindt hij. Voor de laatste rol van Kobe bij de Sven De Ridder Company moeten we alweer terugkeren naar het stuk ‘De Scouts Forever’, maar eigenlijk is hij er gewoon élk stuk bij. Alerte fans konden hem immers misschien al opmerken als voice-over die het publiek begroet op de voorstelling en vraagt om de gsm-toestellen uit te schakelen. En hoe kan je Van Herwegen beter casten voor een gevangeniskomedie dan in de rol van een goochelende cipier? “Tja, een goochelend personage, dat is weer typisch iets voor mij. Sven belde me met de vraag of ik tijd had en voor hen zeg ik zo’n dingen met plezier toe. Sven en Brik hadden zelfs bepaalde verlangens van dingen die ze graag gegoocheld zouden zien en ik moet zeggen dat ik alvast aan wat opzoekingswerk ben begonnen om te kijken of me dat ook effectief allemaal zou lukken. Al kan de aandachtige speurder misschien op de affiche al een kleine easter egg spotten die een tipje van de sluier oplicht.”

Brik Van Dyck en Sven De Ridder © PADI/Tom

Voor de tijdsvork van ‘Prison Party’ worden we zo’n kleine honderd jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Het verhaal speelt zich immers af in de jaren dertig en dat biedt enkele leuke mogelijkheden. “Neem nu de kostuums van de gevangenen en cipiers. Vestimentair spraken de kostuums uit die tijd net iets meer tot de verbeelding dan die van de dag van vandaag. En door iets in de jaren dertig te plaatsen, kan je ook de gsm-toestellen achterwege laten en biedt dat weer andere kansen”, legt Brik Van Dyck uit. Kobe Van Herwegen vult aan. “Naast de kostuums en de decors, zal je ongetwijfeld ook aan de muziek merken dat we in de jaren dertig zitten. De juiste muziekkeuze is voor Sven De Ridder altijd ontzettend belangrijk. Het zou me niet verbazen als hij stiekem al een aantal films aan het bekijken is om uit te maken welke liedjes hij eronder wilt zetten.”

Dorien Reynaert. © PADI/Tom

Tot slot geven we u graag nog wat meer info mee over het verhaal zelf. Zo spelen Sven De Ridder en Brik Van Dyck respectievelijk de rollen van Herman en Larry. Zij kennen elkaar niet, maar belanden los van elkaar én door elkaars schuld in de gevangenis. Dat laatste maakt dat beide heren ook niet zo happig zijn op elkaar. En daar maakt beroepsgevangene Bill (Ivan Pecnik) maar wat graag gebruik van. De drie gevangenen worden streng in het oog gehouden door twee cipiers, die gespeeld worden door Kobe Van Herwegen en Linda De Ridder. En tot slot is er Dorien Reynaert. Zij maakt in februari haar debuut bij de Sven De Ridder Company, maar wat haar rol wordt, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim. (PADI & Tom)

‘Prison Party’ loopt van 29 februari tot en met 31 maart enkel in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets voor deze voorstellingen zijn te boeken via http://www.svenderiddercompany.be/.