Parkies komen in juli en augustus naar in totaal 18 locaties in Vlaanderen, waaronder 8 in West-Vlaanderen

In juli en augustus kan je terecht op 18 locaties in Vlaanderen voor één van de 125 gratis Parkiesconcerten, waaronder ook naar 8 in West-Vlaanderen. Het grootste kleinste festival van België viert tijdens de 31ste editie zijn 30ste verjaardag. Je kan tijdens de grote zomervakantie opnieuw terecht in Waregem, Knokke-Heist, Torhout, De Haan, Genk, Sint-Niklaas, Deinze, Blankenberge, Maasmechelen, Vilvoorde, Middelkerke, Beringen, Kapellen, Roeselare en bij de nieuwkomers Maaseik, Bornem, Zonnebeke en Maldegem, om er op een vaste weekdag, van maandag tot vrijdag, op een bijzondere ontmoetingsplek een uniek parkconcert te beleven. Het was dit jaar een complexe puzzel, maar de Parkies-organisatoren strikten weer een resem topartiesten, die met hun livemuzikanten voor onvergetelijke concertavonden gaan zorgen. Blikvangers dit jaar zijn de debuterende Gers Pardoel, Pieter en Tine Embrechts, Liefde voor Muziek-revelatie Margriet Hermans met dochter Celien en Bart Kaëll. Ook Parkies-debutanten Olivia Trappeniers (OLIVIA), de coverband ABBA4U en gevestigde waarden Mama’s Jasje, Koen Buyse, Cookies And Cream en Sandra Kim tekenen present. De 30ste verjaardag van Parkies wordt extra gevierd met de Parkies Band, die muzikale verrassingsgasten meebrengt.

In juli en augustus kan je weer op 18 plekken – een record – terecht in Vlaanderen voor de Parkiesconcerten. Het grootste kleinste festival van België viert zijn uitgestelde 30ste verjaardag, tijdens de 31ste editie. Parkies-organisator Jeffrey Vanhaeren en zijn team zijn klaar voor een topeditie: “Vorig jaar waren we door de coronamaatregelen beperkt, maar zijn we er toch nog in geslaagd om met prereservatie 80% sold-out bezetting te realiseren, goed voor 33.000 bezoekers, die op 11 locaties kwamen kijken naar de 59 concerten. We zijn nog steeds heel dankbaar voor de steun die we voluit krijgen van onze partners én de lokale besturen. Hierdoor kunnen de Parkies groeien, want deze zomer vind je ons op 18 plekken in Vlaanderen, goed voor 125 concerten die we nog steeds gratis aanbieden. Op elke locatie kan je in de grote vakantie, op een vaste weekdag, terecht voor een concert. We spelen van maandag tot donderdag en op sommige plekken ook op vrijdag. Dat is nieuw, maar hiermee spelen we graag handig in op het populaire afterwork gebeuren.”

Ook Sandra Kim is van de partij op de Parkies. © PADI/Daniël

Mensen in de buurt samenbrengen, op een bijzondere plek, voor een unieke concertbeleving, dat is waar de Parkies al jaren voor staan. Het kleinste grootste festival van België, dat in het jaar voor de coronapandemie goed was voor bijna 271.000 bezoekers, brengt dit jaar opnieuw een gezonde mix van vaste muzikale waarden en Parkies-debutanten, die met hun muzikanten het gevarieerde (familie)publiek straks weer moeiteloos zullen bespelen.

De gratis Parkiesconcerten vinden in juli en augustus plaats in Waregem (Park Baron Casier), Knokke-Heist (Tuin CC Scharpoord), Sint-Niklaas (Romain De Vidtspark), Torhout (Stadspark), Genk (Evenementenplein), Deinze (Kaandelpark), Blankenberge (Park De Craene), Maasmechelen (Koninginnepark), Vilvoorde (Maurits Duchéhof), Kapellen (Gemeentepark), Beringen (Park van Beverlo), Middelkerke (Het Normandpark), De Haan (La Potinière Park), Zonnebeke (Evenementenplein), Maldegem (CC Den Hoogenpad en Sint-Annapark), Maaseik (Sporthal De Borg), Roeselare (Sint-Sebastiaanspark) en Bornem (Abdij van Bornem, Kasteel van d’Ursel, Huize Eyckerheyde, Kerkberm Mariekerke). (PADI)

Meer info, speeldata, locaties en artiesten vind je de komende dagen gedetailleerd op www.parkies.be en de sociale media.