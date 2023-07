Paniek tijdens de opnames van de nieuwe videoclip ‘Weekend’ van Aurélie

Aurélie – afkomstig uit Ooigem – trok de schoolpoort achter haar dicht om te beginnen aan een welverdiende zomervakantie.

De gedreven peuterjuf en danseres van partyband Swoop kan in haar eerste zomer als solozangeres rekenen op heel wat leuke optredens en promotie-opdrachten. Zo dook ze een tijdje geleden ook de studio in om haar nieuwe song in te zingen en een bijhorende videoclip op te nemen. Bij dat laatste liep het grondig mis, gelukkig zonder al te ernstige gevolgen achteraf bekeken. “De opnames van de clip waren bijna zo goed als afgerond, mijn make-up look werd voor de laatste keer aangepast zodat we konden beginnen aan de opnames van de laatste shots. Ik wou graag met shooters, gevuld met kleurenpoeder, werken”, klinkt het bij de schlagerpop-zangeres. “Een van die shooters werkte niet naar behoren en ontplofte recht in mijn gezicht. De kracht waarmee de assen in mijn gezicht terechtkwamen, zorgden meteen voor paniek. Ik was enorm geschrokken. Ik dacht meteen aan verwondingen in het aangezicht. Gelukkig bleef het enkel bij zwarte roetvlekken. Enkel mijn speciaal ontworpen jurk liep wat schade op door de smeulende roetdeeltjes. Mijn make-up artiest kon gelukkig de schade beperken zodat we daarna opnieuw konden beginnen met filmen”. (PADI)

Haar zomerse schlager-popsong ‘Weekend’ is nu al te downloaden op alle grote streamingplatforms.