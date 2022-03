Palmt Grenslander uit Boom deze zomer het ‘Tien-om-te-Zien’-podium in Middelkerke in?

Voorlopig moet zanger Mattias Pilate (28) het nog stellen met de Rupelkaaien in Boom, maar wie weet mag hij die deze zomer inruilen voor de Zeedijk van Middelkerke. Onder de artiestennaam Grenslander doet hij een gooi naar de ‘Joe Lage Laden Ster’, waarbij de winnaar verzekerd wordt van een plaatsje op het grote podium van ‘Tien-om-te-Zien’.

Als lid van de boysband Boycode stond hij acht jaar geleden tijdens de Disney Channel Zomertour al eens in Wenduine aan de zijde van onder meer Ian Thomas, Lasgo en Dean, maar nu staat Mattias Pilate helemaal op eigen benen en luistert hij naar de naam Grenslander. “Dat was eigenlijk een ideetje van vrienden”, biecht hij op. “Ik wilde een naam die iets groter en internationaler oogde dan droogweg Mattias. Iedereen treedt tegenwoordig op onder zijn eigen voornaam, dus het mocht net dat tikkeltje meer zijn. Zeker omdat het mijn droom is om niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland voet aan grond te krijgen. Ik vond de naam wel goed klinken en eigenlijk hoop ik ooit aan beide kanten van de grens actief te zijn, dus dat deed het plaatje weer helemaal kloppen.”

De eerste telg van die nieuwe sound kreeg de titel ‘Vallen en opstaan’ en viel meteen in de smaak bij de jury van de ‘Joe Lage Landen Ster’. Uit de 89 inzendingen hielden juryleden Raf Van Brussel, Jelle Cleymans en Isabelle A enkel de vijf beste inzendingen over, waaronder dus die van Grenslander. “Een hele eer voor mij. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook zeer tevreden over ben en de reacties in mijn omgeving ook best positief zijn. Ik heb het nummer in 2020 geschreven tijdens de allereerste lockdown, toen ik mezelf de vraag stelde wat ik eigenlijk wilde gaan doen in het leven. En precies daar gaat nummer over. Wat je ook wil bereiken in het leven, je zal er vroeg of laat zeker komen, maar het zal nooit gaan zonder vallen en opstaan.”

© PADI/Tom

Deze week krijgen de vijf finalisten van maandag tot en met vrijdag tussen 18 en 19 uur een uurtje zendtijd op de digitale zender ‘Joe Lage Landen’. Presentator Jelle Cleymans heeft dan een gesprek met de kandidaten en laat ook nog twee andere eigen nummers horen. “Die nummers werden live ingespeeld bij Joe en zijn eigen, zelfgeschreven songs”, weet Grenslander. “De eerste heet ‘Het leven gaat door’ en is een zeer persoonlijk nummer geworden. Ik kamp zelf met een lichte vorm van autisme en met stotterproblemen, maar hoe moeilijk je het ook kan hebben in je leven, het gaat gewoon door en niemand wacht op jou. Het komt er gewoon op neer om jezelf te aanvaarden en in mijn geval te beseffen dat het best wel okee is om iets anders te zijn dan de anderen. Het andere nummer kreeg de titel ‘Hier bij jou’ en behoeft eigenlijk geen grote uitleg. Dat is een nummer dat ik schreef om de liefde voor mijn kat te bezingen. Gewoon, omdat het kan.” In deze finale ronde heeft de jury geen zeggenschap meer, maar enkel luisterend Vlaanderen. Zij kunnen tot en met 24 maart stemmen via de Joe-app of Joe.be. De winnaar krijgt niet alleen veel zendtijd op Joe en Joe Lage Landen, maar mag deze zomer dus ook meteen een plaatsje innemen op het grote podium van ‘Tien-om-te-Zien’ in Middelkerke. “Je wilt niet weten hoe vaak ik ’s nachts al gedroomd heb van op dat mooie podium van ‘Tien-om-te-Zien’ te mogen staan en voor enkele duizenden mensen mijn nummers te mogen brengen”, bekent Mattias. “Hoewel dat eigenlijk best gek is, want de meeste mensen van mijn leeftijd kennen het programma niet eens. Ik ben zelf pas geboren in 1993 en heb dus ook de gloriejaren niet bewust meegemaakt, maar heb het later meegekregen. Wat mij betreft is er in al die jaren nooit een beter muziekprogramma gemaakt dan dat. Het is trouwens ook een ideale springplank voor een artiest om de nummers tot bij het publiek te krijgen. Je mag ze immers niet alleen brengen voor het selecte publiek rond het podium, maar ineens ook voor een klein miljoen mensen die het volgen via televisie of de digitale kanalen.” (PADI & Tom)

De single ‘Vallen en opstaan’ verschijnt nu vrijdag 11 maart via de gekende kanalen. Stemmen op Grenslander kan nog tot en met donderdag 24 maart via de Joe-app of Joe.be. Wil je meer weten over Grenslander? Neem dan zeker eens een kijkje op www.grenslander.be