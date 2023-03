PADI SHOW schenkt vijf duoticketten weg voor het eerbetoon aan Paul Ricour in Zwevegem

Op zaterdag 25 maart start er om 18.30 uur een eerbetoon aan Paul Ricour in de Kouterschool in Zwevegem.

Paul is vooral bekend als Vlaamse acteur en producer. Hij speelde de hoofdrollen in de jaren ’80-series ‘Merlina’, ‘Postbus X’, ‘Carolientje’ en ‘Kapitein Snorrebaard’. Er worden tijdens de hommage herinneringen opgehaald en anekdotes verteld uit zijn lange loopbaan. Aansluitend wordt een Carrière Award uitgereikt. Ook dit is een uniek concept en éénmalig

PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor deze hommage. Het volstaat van een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding ONDERWERP PAUL RICOUR en in de mail je naam, woonplaats, gsm-nummer en mailadres. De winnaars krijgen persoonlijk een mail terug. (PADI)

Locatie: Kouterschool, H. Consciencestraat 28a in Zwevegem.