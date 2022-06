PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor optreden Frans Bauer in Concertgebouw van Brugge

Op vrijdagavond 1 juli staat Frans Bauer op het podium van het Concertgebouw in Brugge.

Op vrijdag 10 juni jl. was Frans ook te gast in Kursaal Oostende. Wie er toen bij was, weet dat Frans een prachtig concert verzorgde, samen met zijn band. Hij zong ook zijn talrijke grote hits, waardoor het een muzikaal feest werd. Frans doet dat nog eens over in het Brugse Concertgebouw. Dankzij Concertevents mogen we vijf duotickets wegschenken voor deze show. Het volstaat een mailtje te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, ONDERWERP FRANS BAUER, én vermelding van je naam, woonplaats én gsm-nummer. Ben je bij de gelukkigen, dan ontvang je een mail én liggen je gratis tickets aan de balie van het Brugse Concertgebouw. We sluiten deze wedstrijd af op zaterdag 25 juni. Veel succes! (PADI)