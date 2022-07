PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor het unieke concert van Adamo in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Op vrijdagavond 29 juli staat Adamo op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke in een organisatie van Concertevents.

Zijn carrière duurt al 55 jaar. Adamo bracht al 30 albums uit, zong 500 liedjes en verkocht maar liefst wereldwijd 100 miljoen albums. Het zijn inderdaad duizelingwekkende cijfers die de Belgisch-Italiaanse zanger Salvatore Adamo kan voorleggen. Dit jaar staat Adamo voor het eerst met een groots concert in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Op het podium laat hij zich omringen door topmuzikanten, en in zijn concert hoor je zowel nieuw werk als tijdloze klassiekers, zoals ‘Dolce Paola’, ‘Sans Tor Mamie’, ‘Vous Permettez Monsieur’… aan bod komen. We mogen namens de organisatie VIJF DUO-TICKETS wegschenken voor dit groots concert. Het volstaat een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, onderwerp ADAMO en erbij vermelden je naam/voornaam, gsm-nummer én woonplaats. We sluiten deze wedstrijd woensdagmiddag af. (PADI)