PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor het kennismakingsconcert van Lisa del Bo in Kuurne

Goed nieuws voor de fans van Lisa del Bo: op vrijdagavond 13 mei is die lieve zangeres uit Bilzen (Limburg) te gast in de Sint-Pieterskerk in Kuurne voor een kennismakingsconcert rond haar nieuw album ‘Niet Alleen’.

Lisa: “Mijn album ‘Niet Alleen’ is voor een stuk religieus en spiritueel. Er staan ook een aantal nummers op waar niks van God, Jezus of Maria in voorkomt. Maar wie gelovig is, kan dat een beetje projecteren en bekijken hoe hij dat zelf ziet. Je kan alles projecteren en alles samen zetten met de hemel. Met je kan dat ook samenzetten met de mensen waarmee je door het leven gaat. Na ‘Lisa Gelooft’ denk ik dat dit nieuwe album àltijd en bij iedereen zal binnenkomen. Iedereen gaat zich herkennen in de liedjes die ik zing…”

Lisa toont aan de ingang de affiche rond haar kennismakingsconcert. © PADI/Daniël

Op vrijdag 13 mei is Lisa del Bo om 20 uur met een eerste kennismakingsconcert te gast in de Sint-Pieterskerk, Parkwijk in Kuurne. Eén ticket kost 15 euro, inclusief een boekje met teksten. We geven vijf duotickets weg voor dit optreden. Het volstaat een mailtje te sturen naar wedstrijdpadishow@gmail.com, met vermelding van je naam, woonplaats én gsm-nummer. De wedstrijd wordt op dinsdagmorgen 10 mei afgesloten. De winnaars krijgen een persoonlijke mail terug. (PADI)

Het album ‘Niet Alleen’ ligt nu al in de winkelrekken. www.lisadelbo.be