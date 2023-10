PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor het eerbetoon/hommage rond Jo Lemaire in Zwevegem

Op zaterdag 4 november begint er om 14 uur een eerbetoon/hommage aan Jo Lemaire in de Kouterschool, H. Consciencestraat 28a in Zwevegem. Einde tegen 17 uur.

Een namiddag met Jo Lemaire is een drie durende talkshow met een select publiek, waarin een eerbetoon/hommage gehouden wordt rond de populaire zangeres die eind de jaren ’70 haar carrière begon met de groep Flouze. Er worden herinneringen opgehaald en anekdotes verteld met tussendoor fragmenten van haar belangrijkste nummers. Aansluitend wordt een Carrière Award uitgereikt. Onmisbaar voor de grote Jo Lemaire-fan of interessant voor de algemene muziekliefhebber. Dit is een uniek concept en éénmalig. Inkom: 5 euro.

Met de PADI SHOW mogen we echter vijf duotickets wegschenken aan mensen die dit exclusief event eens willen bijwonen. Het volstaat van tegen DONDERDAGMIDDAG 2 NOVEMBER een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van naam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. De winnaars krijgen een persoonlijke mail terug. (PADI)

Geen zin in een wedstrijd, maar wil je er wél bijzijn dan moet je je inschrijven via bartcarteur@gmail.com

.