PADI SHOW schenkt VIJF DUOTICKETS weg voor ‘Harelbeke Schlagert’ op zaterdagavond 8 april

Op zaterdag 8 april heeft de tiende editie plaats van ‘Harelbeke Schlagert’ in CC Het Spoor in Harelbeke.

Deze jubileumeditie wordt terug een feesteditie, met heel wat bekende schlagerartiesten. Bart Kaëll is er voor de vierde keer bij, terwijl het de allereerste keer is dat ‘Harelbeke Schlagert’ zanger Christoff kon boeken. Het programma: zaterdag 8 april vanaf 17 uur in CC Het Spoor in Harelbeke. Optredens van Danny Diëgo (20 uur), Yves Segers (20.40 uur), Dennie Christian (21.20 uur), Johan Veugeleers (21.50 uur), Bart Kaëll (22.30 uur), Christoff (23.10 uur) en Swoop (23.50 uur). Eén toegangsticket kost 30 euro (zittend). De opbrengst gaat naar Het Ventiel.

Goed nieuws, want dankzij de organisatie mag PADI SHOW vijf DUOTICKETS wegschenken voor deze avond. Het volstaat een mail te sturen voor MAANDAGAVOND 3 APRIL met vermelding ONDERWERP HARELBEKE SCHLAGERT, én in de mail vermelding van je naam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. De winnaars ontvangen een mail terug. Succes! (PADI)