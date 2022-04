PADI SHOW schenkt vijf duotickets weg voor exclusief concert van Tony Hadley in Kursaal Oostende

Op dinsdagavond 3 mei treedt Tony Hadley op in Kursaal Oostende en dit in een organisatie van PMLE. Deze Engelse singer-songwriter is vooral bekend als leadzanger van Spandau Ballet.

Die band was in de jaren tachtig alomtegenwoordig met hits als ‘True’, ‘Gold’ en ‘Through the Barricades’. Op eigen houtje releaste hij met ‘Tonight Belongs’, ‘To Us’, ‘Lost In Your Love’ en ‘Save A Prayer’ ook nog enkele straffe hits. Ook na al die jaren is zijn vocaal bereik nog even impressionant als in de eighties. PADI SHOW mag vijf duotickets wegschenken voor dit unieke optreden in België. Je moet geen wedstrijdvraag invullen. Enkel een mail sturen met je naam, woonplaats én gsm-nummer naar wedstrijdpadishow@gmail.com. Op zaterdag 30 april sluiten we de wedstrijd af en krijgen de winnaars een mail terug. Niet-winnaars kunnen eventueel wel nog een mail van de organisatie ontvangen. (PADI)