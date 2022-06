PADI SHOW schenkt vijf duo-tickets weg voor optredens Sandra Kim, Jan Wuytens & The SB Band in CC Het Perron in Ieper

Op donderdagavond 9 juni staan Sandra Kim, Jan Wuytens & The SB Band op het podium van CC Perron in Ieper in een organisatie van PMLE.

Wie kent Jan Wuytens uit Kruiseke bij Wervik niet? De sympathieke uitbater van Landhuis De Kleine Prins is ook al vele jaren een bekend zanger, die niet enkel met zijn klassiek geschoolde stem het publiek weet te bekoren maar die ook tal van andere genres aankan. In juli en augustus eerstkomend staat Jan zelfs op het podium in maar liefst 26 shows van ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge, samen met Jacky Lafon, Wendy Van Wanten, David Vandyck, Frank Van Erum… Jan heeft het superdruk en heeft nog tal van muzikale plannen. Ook Sandra Kim is van de partij. In 1986 won ze het Eurovisiesongfestival met J’aime la vie en sindsdien deed haar dat niemand uit ons land nog na. The SB Band is eveneens present. We mogen vijf duo-tickets wegschenken voor die showavond. Het volstaat van een mailtje te sturen naar wedstrijdpadishow@gmail.com, met vermelding van je naam, woonplaats én gsm-nummer. We sluiten deze wedstrijd af op zondagmiddag 5 juni. De winnaars krijgen van ons een mail met de nodige instructies. (PADI)