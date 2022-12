PADI SHOW schenkt VIJF DUO-TICKETS weg voor muzikale avond Sennek in De Kleine Beer in Beernem

Doet de naam Sennek bij je nog een belletje rinkelen? Dat is de artiestennaam van Laura Groeseneken. In 2018 vertegenwoordigde ze ons land op het Eurovisiesongfestival in Lissabon met het nummer ‘A matter of time’ wat ze samen met Alex Callier (Hooverphonic) schreef. Maar Laura (Sennek) is veel meer dan dat ene songfestival nummer. Zo deelde ze onder meer het podium met Ozark Henry, Daan, Mauro, Tom Helsen, André Brasseur en Willy Sommers.

Met deze tour brengt Sennek haar favoriete Eurovisiesongfestival-nummers in haar eigen stijl. Denk aan de klassieke songs van het bekende festival, maar zonder glitter en vuurwerk. Cosy, warmte, gezelligheid en intimiteit zijn de kernwoorden van dit unieke optreden. De nummers bewerkte ze zorgvuldig samen met de getalenteerde pianist Didier Deruyter, waarmee ze eerder al het podium deelde tijdens hun tour voor Ozark Henry. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Christophe Devisscher op contrabas en Toon Van Dionant op drums.

Dankzij de organisatie mogen we VIJF DUO-TICKETS wegschenken voor haar optreden op maandagavond 12 december om 20 uur in de foyer van OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 in Beernem. Einde rond 21.15 uur. Het volstaat van een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, woonplaats en gsm-nummer. We sluiten deze wedstrijd af op donderdagmiddag. De winnaars krijgen van ons een mail terug. (PADI)

https://www.sennek.be/