PADI SHOW schenkt vier x twee tickets weg voor ‘Van Brandweer tot Swentibold’ met Bob Savenberg in Waregem

Op zaterdag 12 maart treedt Bob Savenberg met zijn theatertour ‘Van Brandweer tot Swentibold’ om 20 uur op in CC De Schakel, Schakelstraat 8 in Waregem.

In de PADI SHOW van 5 februari jl. schreven we een uitvoerig interview neer over Bob Savenberg, zijn jaren als drummer bij Clouseau, zijn talrijke andere muzikale projecten als manager, maar ook over zijn eigen tour en de interesse dankzij zijn dochter om terug zelf voor een publiek te staan. Bob kiest voor zijn project voor geen grote theaters, waardoor hij kan ingaan op de repliek van de mensen. Zijn voorstelling duurt twee uren, zonder pauze. Bob wordt bijgestaan door Bram Van Den Berghe, bekend van o.a. Bram & Lennert, Niels Destadsbader én zijn eigen solo-project Bram, én ook door Manu Huylebroeck die speelt bij Mathias Vergels, bij Rik De Leeuw en tevens tourmanager van De Kreuners is. Ook Vannessa staat op het podium.

Bob en zijn management gaven aan ons de toelating om vier winnaars (telkens met twee tickets) te sturen naar het optreden van komende zaterdag in Waregem. Wat moet je doen? Het volstaat tegen woensdagmiddag 9 maart een mail te sturen naar wedstrijdpadishow@gmail.com. De vier winnaars krijgen van ons een mail terug. De namen van de winnaars zullen op een gastenlijst aan de ingang van de zaal liggen. Succes! (PADI)

Geen winnaar én wil je toch nog aanwezig zijn? Info en tickets viawww.maandacht.be.