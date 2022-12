PADI SHOW schenkt TIEN DUO-TICKETS weg voor optreden van The Rubettes ft. Alan Williams in Roeselare

Op woensdagavond 14 december staan The Rubettes ft. Alan Williams in De Spil in Roeselare. De support-act is De Puppeteers onder leiding van Francois Toorre.

Zin in een avondje vol klassiekers? Dan is het concert van The Rubettes onder leiding van Alan Williams een absolute aanrader. Een concert van de groep die in de jaren ’70 niet weg te denken was uit de hitparade. Met nummers zoals: “Suger Baby Love”, “I Can Do It”, “Tonight”, “Juke Box Jive”, enz. Om het plaatje compleet te maken heeft organisator PMLE ook nog een support-act toevoegd: De Puppeteers onder leiding van Francois Toorre.

Dankzij de organisatie mag de PADI SHOW TIEN DUO-TICKETS wegschenken voor deze muzikale avond. Het volstaat een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, woonplaats en gsm-nummer. We sluiten deze wedstrijd af op vrijdagavond 8 december. De winnaars krijgen van ons een mail terug. Meedoen is de boodschap! (PADI)