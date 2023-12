PADI SHOW schenkt tickets weg voor kerstconcert Garry Hagger op vrijdagavond 15 december in O.C. In’t Riet in Zillebeke

Vrijdagavond 15 december is Garry Hagger met een kerstconcert te gast in O.C. In’t Riet in Zillebeke.

Garry brengt met zijn liveband eigen nummers, maar ook covers van bekende kerstliedjes zullen de revue passeren. Het belooft alvast een avond vol ambiance, kerstsfeer en gezelligheid te worden. En er is méér: het kerstconcert begint om 20 uur, maar één uur eerder kan je al op deze locatie terecht voor een kerstmarkt met heerlijke drankjes en hapjes. Tijdens én ook na het kerstconcert zijn er verschillende typische kerstlekkernijen te verkrijgen.

PADI SHOW mag tickets wegschenken voor dit uniek kerstconcert. Het volstaat van tegen ten laatste woensdagavond 13 december een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, voornaam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. De winnaars krijgen een mail terug. Check zeker je spam! (PADI)