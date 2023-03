PADI SHOW schenkt tickets weg voor het optreden van Dana Winner in De Spil in Roeselare

Op donderdagavond 6 april treedt Dana Winner op in De Spil in Roeselare. De zangeres houdt er halt met haar theatertour ‘Miss You Most!’.

Op 31 oktober 2022 stond Dana Winner nog op het podium van het Antwerpse Sportpaleis. Er gaat géén week voorbij of de zangeres van o.a. ‘Woordenloos’, ‘De Oude Man En De Zee’, ‘Geef De Kinderen Een Wereld’ enz. staat in de actualiteit. In haar concertenreeks ‘Miss You Most!’ vertelt ze haar persoonlijke en mooie muzikale verhaal, anno 2023. Tijdens deze show zingt en vertelt Dana over de thema’s die vandaag spelen in haar persoonlijk leven. Het wordt een emotionele en onvergetelijke avond, waarop vanzelfsprekend ook de grote Nederlandstalige én Engelstalige hits aan bod komen. Dana Winner wordt begeleid door haar vaste muzikanten.