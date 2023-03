PADI SHOW schenkt tickets weg voor ‘A Nite With AMY’ in Owla in Brugge

Op zaterdagavond 18 maart organiseert Owla Brugge ‘A Nite With AMY’. Owla Brugge presenteert vanaf 21 uur een ode aan het leven en de muziek van de geweldige Amy Winehouse.

‘A Nite With AMY’ is een overweldigende reis door de muziek en de live-shows van Amy Winehouse. Een memorabele show, die de extravagante artieste zo natuurgetrouw vertolkt dat je gelooft dat Amy zelf op het podium staat, als stralend middelpunt van haar band. De zangeres die deze eigenschappen in huis heeft is Julia Kolovertnykh uit Odessa (Oekraîne). Ze laat met haar stem Amy Winehouse terug tot leven komen. ‘Rehab’, ‘Back to Black’ en ‘Valerie’, haar grootste hits, komen zeker aan bod. Ze maakt tijdens haar concerten ook graag tributen aan verschillende andere legendarische artiesten. Het belooft alvast een schitterende muzikale avond te worden. PADI SHOW schenkt gratis tickets weg voor deze showavond. Het volstaat van een mail te sturen voor donderdagavond 16 maart naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding AMY, én in de mail ook vermelding van je naam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. Op vrijdag krijgen de winnaars een mail terug. (PADI)

www.owlabrugge.be