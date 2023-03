PADI SHOW schenkt gratis tickets weg voor ‘Schlagertje Vier’ in Brugge met optredens van Lou Cocker, Mieke, Sam Gooris én Peter Koelewijn

Op zondag 26 maart wordt de zevende uitgave van ‘Schlagertje Vier’ gehouden in zaal Owla, Blikske 3 in Brugge. Er zijn vier optredens en jij kan er gratis bij zijn!

Lou Driesen staat beter bekend als de Belgische Joe Cocker. Al jaren is hij een vaste waarde op de Vlaamse podia met zijn tribute-act: Lou Cocker. U kent hem zeker en vast uit zijn passage bij ‘The Voice Senior’ op VTM, waar hij één van de topfinalisten was. Klaar voor een uurtje Rock and Roll en Blues? Lou Cocker brengt talloze hits van Joe Cocker tot vele andere mooie covers. De tweede act is Mieke, de schlagerkoningin uit de jaren ’70 en ’80. Niet op ‘Zaterdagavond’, maar op zondagnamiddag komt Mieke al haar grootste hits en meezingers zingen. Voor de derde artiest is geen introductie nodig, want het is de enige echte Sam Gooris. Al sinds de jaren ’90 is Sam Gooris een vaste waarde in de Vlaamse entertainmentsector.

Mieke © PADI/Daniël

Hij werd bekend met zijn hit songs ‘Marijke’ en ‘Laat Het Gras Maar Groeien’. Onlangs was hij nog het middelpunt van de aandacht in Vlaanderen dankzij zijn populaire TV reeks: ‘Expeditie Gooris’. De namiddag wordt afgesloten met Peter Koelewijn. Al 60 jaar (!!!!) lang speelt Peter het dak eraf in elke zaal die hij betreedt. Met hitsingles zoals ‘Kom Van Dat Dak Af’ en ‘Als Ik God Was’ werd Peter de vorige eeuw een muzikale god in Nederland en België.

De deuren openen om 12 uur, de show begint om 14 uur. PADI SHOW schenkt gratis duotickets weg voor deze muzikale namiddag. Wil je erbij zijn. Stuur een mail naar patrick.depypere@skynet.be voor donderdagavond 23 maart, met vermelding van WEDSTRIJD SCHLAGERTJE VIER, je naam, woonplaats, mailadres én gsm-nummer. (PADI)