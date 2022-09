PADI SHOW schenkt gratis tickets weg voor optreden Mother Mercury in Owla in Brugge

Op vrijdagavond 16 september brengt Mother Mercury, de meest authentieke Queen tribute van Europa, een eerbetoon aan de grootste band uit de rockgeschiedenis Queen en dit in Owla, Bilkske 3 in Brugge. Deuren open om 19 uur, de show begint om 21 uur.

Deze vijf professionele muzikanten maken er zich niet zomaar van af met een simpele valse snor. Neen! Ze zetten alles op alles om de harmonieën en energie tot het hoogste niveau te tillen, zodat jij kan genieten van de Queen-hits zoals je ze kent van de legendarische albums. Freddie Mercury is zonder twijfel nog steeds de beste showman die er ooit geweest is. Daar herinnert deze Queen-coverband je nog maar eens aan met een spetterende show vol thunder en sound. Tijdens dit geweldige optreden kan je meebrullen met onvergankelijke hits als ‘Don’t stop me now’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Somebody to love’, ‘Bohemian Rhapsody’, enz. Are you ready, Freddie?!

Van de organisatie mogen we gratis tickets wegschenken. Het volstaat een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be (tegen ten laatste donderdagmiddag 15 september), met als ONDERWERP MOTHER MERCURY en je naam, woonplaats en gsm-nummer. Alle winnaars krijgen een mail terug. (PADI)