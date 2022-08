PADI SHOW schenkt gratis duotickets weg voor het optreden van Raymond van het Groenewoud in Middelkerke

Op zaterdagavond 6 augustus treedt Raymond van het Groenewoud op in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Raymond voorstellen hoeft zeker en vast niet meer, want in die voorbije jaren legde hij al een succesvol muzikaal parcours af. Zijn bekende songs ‘Meisjes’, ‘Liefde Voor Muziek’ (toen er nog geen sprake was van dat gelijknamige liedjesprogramma), ‘Vlaanderen Boven’, ‘Je veux de l’amour’ of ‘Chachacha’ zijn nog maar enkele van zijn klassiekers die menigeen kan meezingen. En we hebben goed nieuws! Nu zaterdag 6 augustus treedt Raymond vanaf 20 uur op met het 20-koppig Antwerp Philharmonic Orchestra in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Dankzij de organisatie mogen we GRATIS DUOTICKETS wegschenken. Het volstaat om onderstaande link in te vullen en door te sturen. We sluiten deze wedstrijd af op woensdagavond. Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd via hun mailbox. Doe mee én win! (PADI)

http://s.alchemer.com/s3/Wedstrijd-Raymond-vh-Groenewoud-Krant-Van-West-VL