PADI SHOW schenkt GRATIS DUO-TICKETS weg voor optreden Dana Winner in zaal Owla in Brugge

Op zaterdagavond 26 november treedt Dana Winner op in zaal Owla in Brugge. In het voorprogramma vind je al het juiste ritme dankzij de songs van Belinda Hemelaar en Dean Megeno.

Onze nationale trots en de intussen bijna iconische Dana Winner verkocht wereldwijd reeds meer dan 3,5 miljoen albums en kan dus gerust tot één van onze grootste Nederlandstalige zangeressen worden gerekend. Met haar versie van The Carpenters’ ‘Op Het Dak Van De Wereld’ had Dana Winner in 1989 een eerste hit te pakken. Het was meteen de start van een indrukwekkende carrière, waarin de successen elkaar snel opvolgden. ‘De Oude Man En De Zee’, Woordenloos’, ‘Westenwind’ en ‘Zeven Regenbogen’ stonden allemaal bovenaan in de hitparade. In 2016 was ‘Liefde voor Muziek’ voor Dana Winner een schot recht in de roos, want door haar deelname aan het VTM-programma won ze drie jaar geleden niet alleen de Radio 2 Zomerhit in de categorie ‘Beste Zangeres’, het leverde haar onder andere ook een gouden plaat op.

Dankzij Owla Brugge schenken we GRATIS DUO-TICKETS weg voor deze showavond. Het volstaat een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van ONDERWERP DANA WINNER én je naam, woonplaats en gsm-nummer. We sluiten deze wedstrijd op woensdagmiddag 23 november af. De winnaars krijgen een mail van PADI, waarna de organisatie de tickets zal doorsturen. (PADI)