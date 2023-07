PADI SHOW schenkt ‘Friendstickets’ weg voor ‘One Night Only’ of het zotste musicalfeest in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Op zaterdagavond 5 augustus is ‘One Night Only’, het zotste musicalfeest van Vlaanderen, te gast in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

‘One More Night 2023’ belooft nog béter te zijn dan de editie 2022, maar dan nog vetter: de strafste musicalstemmen van ons land, een ijzersterk live orkest, een steengoed ensemble, een swingend showballet en dat alles verweven in een wervelende show met de bekendste musicalhits aller tijden. Met de puur en onversneden musicaltoppers Ann Van den Broeck, Michiel De Meyer, Helle Vanderheyden, Laurenz Hoorelbeke en Isabelle Heremans is het feestje alvast helemaal verzekerd. Het publiek krijgt hier ook nog eens de nachtegalen Lien Van den Bossche, Jens Sauviller, Justine Maurau en Nando Tilkin als backing vocalisten er bovenop.

Dankzij Deep Bridge mogen we gratis FRIENDSTICKETS wegschenken voor deze avond. Het volstaat een mail te sturen voor MAANDAGMIDDAG 31 JULI naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, voornaam, woonplaats, leeftijd én gsm-nummer. De winnaars krijgen ten laatste tegen woensdagavond een mail terug. Check zeker ook je spam of er daar een mail toekwam! Succes! (PADI)