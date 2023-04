PADI SHOW schenkt duotickets weg voor optreden Nederlandse artiest Mart Hoogkamer in Oktoberhallen in Wieze

Op zondagnamiddag 30 april treedt de Nederlandse artiest Mart Hoogkamer op in de Oktoberhallen in Wieze. Yves Segers zingt het voorprogramma aan elkaar.

Mart Hoogkamer veroverde al de harten van het Nederlandse publiek. Met een kersverse Nederlandse Edison op zak is hij een grote belofte. De geur van het succes in Ahoy ruikt naar meer. Mart steekt zijn ambities alvast niet onder stoelen of banken. Jeroen Events kon hem strikken voor zijn EERSTE SHOW in België, live onder begeleiding van zijn eigen band de Micky Fisser Band. In België is Mart bekend met zijn hit ‘Ik Ga Zwemmen In Bacardi Lemon’. Yves Segers komt dan weer met zijn eigen liveband een ode brengen aan de legendarische Rob De Nijs. De deuren van de Oktoberhallen in Wieze openen om 14 uur, de show begint om 15 uur.

Dankzij Jeroen Events mogen we drie duotickets wegschenken voor deze namiddagshow. Het volstaat van een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be en dit tegen donderdagmiddag 27 april, met vermelding ONDERWERP MART HOOGKAMER, naam, voornaam, woonplaats, mailadres en gsm-nummer. De winnaars ontvangen een persoonlijke mail terug. (PADI)

Info: www.jeroenevents.be