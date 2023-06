PADI SHOW schenkt duotickets weg voor optreden Gene Thomas in CC Het Perron in Ieper

Op woensdag 14 juni treedt Gene Thomas om 20 uur op in CC Het Perron in Ieper.

Met zijn warme persoonlijkheid, een enorm gevoel voor melodie & harmonie is deze Brusselse Ket, singer/songwriter, bij niemand nog onbekend en zeker niet onbemind. Vanaf de start van zijn carrière is de Vlaamse Popzanger Gene Thomas trouw gebleven aan z’n publiek. En zijn nummers als ‘Voor Haar’, ‘Kom Wat Dichterbij’, ‘Wees Van Mij’, ‘Soleil Soleil’ of ‘Jong En Eigenwijs’ worden ondertussen meegezongen door jong & oud. Met nummers als: ‘Mij & M’n Gitaar’ en ‘Ongrijpbaar’ staat Gene weer volop in de schijnwerpers en dat is te merken aan z’n drukke agenda. Tijdens deze ‘Gene Thomas – Live CC Tour’ worden zijn nummers ondersteund door Gene’s vaste muzikale companen: Jan Decombele (gitaar), Alain Calluwaerts (bas), Ben De Vlieghere (drums) en Jan Beyen (toetsen). Het zal dan ook niet verbazen dat deze geroutineerde ‘bende’ de vertrouwde GT-sound brengt aan een fijn tempo, afgewisseld met spitsvondige interventies.

Wil je erbij zijn? Dat kan, want namens organisator PMLE mag de PADI SHOW duotickets wegschenken. Wat moet je daarvoor doen? Het volstaat van een mail te sturen voor vrijdagavond 9 juni naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding in onderwerp GENE THOMAS en verder nog vermelding van je naam, voornaam, woonplaats, gsm-nummer én mailadres. Alle winnaars ontvangen een persoonlijke mail terug. Zeker doen én wie weet… (PADI)