PADI SHOW schenkt duotickets weg voor ‘Kerst in Vlaanderen’ met Nádine, Yannick Bovy, Lissa Lewis én Tri Voci in Oostende

‘Kerst in Vlaanderen’ komt naar Hasselt, Dendermonde, Grimbergen, maar ook één keer naar de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende.

Ieder jaar nodigt The Booking Agency de mooiste stemmen uit naar ‘Kerst in Vlaanderen’. Ook dit jaar is dat terug het geval, want niemand minder dan de Zuid-Afrikaanse popster Nádine zakt af naar ons land om te zingen. Ook Yannick Bovy, Lissa Lewis én Tri Voci zijn telkens van de partij.