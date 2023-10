PADI SHOW schenkt duotickets weg voor de Irish folkband ‘The High Kings’ uit Dublin in Kursaal Oostende

Op woensdagavond 11 oktober is de Irish folkband ‘The High Kings’ uit Dublin present in Kursaal Oostende. Weet je nog niet wat die avond te doen? Wij schenken enkele duotickets weg.

The High Kings uit Dublin zijn in eigen land zonder twijfel de grootste Irish folkband. Al sinds hun gevierde debuut in 2008 domineren The High Kings het Ierse muzieklandschap. Zo werd hun debuutplaat meteen bekroond met de eervolle titel “Irish Folk Band of the Year”. Een samenloop van omstandigheden leidde tot het ontstaan van The High Kings in juni 2007, toen Brian, Darren, Finbarr en voormalig lid Martin Furey werden samengebracht in een gloednieuwe Ierse balladegroep. Allen opgegroeid in de Ierse muzikale traditie, maar met recht en reden de nieuwe generatie van de Ierse traditionele muziek. Samen bespelen ze maar liefst 13 instrumenten, wat leidt tot een uniek geluid. Hun krachtige live-optredens zijn als een vurige vonk die overslaat op het publiek…

Nu woensdagavond staan ze in Kursaal Oostende. Wil je erbij zijn? Stuur dan als de bliksem een mail naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, voornaam, gsm-nummer én mailadres. Je krijgt dan vlug een reactie of je hebt gewonnen. (PADI)