PADI SHOW schenkt 20 duo-tickets weg voor optreden Regi & Camille in Owla in Brugge

Het is bijna zover: nu vrijdagavond 15 juli staan Regi & Camille op de affiche van zaal Owla, Bilske 3 in Brugge. En wie kent Regi én Camille niet?

Regi rijgt zonder moeite de ene na de andere hit aan elkaar. Denk maar aan ‘Duizend Sterren’, ‘Lost Without You’, ‘Zwaartekracht’… Daarnaast zette hij ook Tomorrowland al in vuur en vlam. Voeg daar nog eens Camille aan toe en je krijgt ongetwijfeld ‘Vuurwerk’. Camille kennen we niet alleen van de single ‘Vuurwerk’, maar ook van de hits ‘Vechter’ en ‘Diamant’. Ze heeft ook een glansrol in #LikeMe en won The Masker Singer 2022. Goed nieuws: van de organisatoren mogen we 20 duo-tickets wegschenken voor deze showavond. Het volstaat een mail te sturen VOOR WOENSDAGMIDDAG met je naam, voornaam, woonplaats en gsm-nummer naar patrick.depypere@skynet.be. Ben je bij de gelukkigen, dan krijg je van ons een mail terug. Doe je mee? (PADI)