PADI SHOW-medewerker Obi Carrein uit Wevelgem was te gast bij JEZ, het jongerenprogramma van Qmusic, HLN en VTM: “Een droom hoeft geen droom te blijven”

De 20-jarige Obi Carrein uit Wevelgem was te gast bij JEZ, het jongerenproject van Qmusic, HLN en VTM om er te vertellen hoe hij als fotograaf rondreist en met luxe hotels samenwerkt. Obi is geen onbekende voor de medewerkers van PADI SHOW, want hij werkt al anderhalf jaar mee als fotograaf.

Voor de tweede aflevering van een podcast die JEZ uitbrengt, ging het over work/life balance. Daarin spraken Obi Carrein, een jonge kerel die het niet zo traditionele pad van studeren en werken niet volgde, en Axl Van Steenacker die dat traject wel volgde en intussen al een eigen bedrijf opstartte. Obi vertelde hoe hij zijn fotografische vaardigheden zelf ontwikkelde en zo samenwerkte met hotels over de hele wereld. Hij is een voorbeeld dat het anders kan en je dus niet perse moet verder studeren om succesvol te zijn. Obi sloot de podcast af met de boodschap “Een droom hoeft geen droom te blijven.” om zo jongeren aan te moedigen hun droom te volgen en te realiseren. In 2022 was Obi 3de met zijn foto op de National Geographic wedstrijd van België en Nederland. Dat is de foto waar hij het trots op is, zegt hij in de podcast. De volledige podcast is te zien op jezofficial.be, Qmusic.be of HLN.be (PADI)