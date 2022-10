PADI SHOW-medewerker Obi Carrein is geselecteerd met één foto in de top 10 van National Geographic: geef jij ook gratis een stem op zijn foto?

Muziekfanaten zullen al bemerkt hebben dat Obi Carrein sinds enkele maanden deel uitmaakt van het medewerkersteam van de PADI SHOW. Deze gedreven jongeman is in zijn vrije tijd niet enkel basketter en diepzeeduiker, maar ook natuurfotograaf. Eén van zijn genomen foto’s staat in de top 10 van National Geographic. Gratis je stem uitbrengen kan nog tot maandag 31 oktober. Zeker doen!

Obi reist heel graag en op z’n reizen maakt hij prachtige foto’s van de natuur en de mensen. Obi stuurde ook enkele van zijn foto’s in voor de National Geographic-wedstrijd. “Ik stuurde die foto zelf in juli in”, verklapt Obi (19) uit Wevelgem. “Iedereen die wou meedoen, kon een foto insturen. Die foto moest wel goedgekeurd worden door National Geographic. Na twee weken kreeg ik een berichtje dat m’n foto was goedgekeurd. Er was al een selectie waardoor ik bij de laatste 35 was en nu zit ik met die foto bij de laatste 10.”

Dit jaar ontving men 10.000 foto’s van mensen uit Nederland en Vlaanderen. De wedstrijd zelf is onderverdeeld in drie categorieën: mens, landschap en dier. Iedere categorie telt een top 10. Van de bijna 10.000 foto’s blijven er dus maar 30 meer over of tien in de categorie dieren, tien in de categorie landschap en tien in de categorie mensen. Om de publieksprijs te winnen, moet men zoveel mogelijk stemmen veramelen. De stemmer kan ZELF ook een reis winnen naar Turkije en dit enkel door een stem uit te brengen.

De ingezonden én geselecteerde foto van Obi vind je bij de tien foto’s terug in de categorie mens. “Mijn foto heeft als titel NOMADENKIND OPGEKLEED VOOR HET OFFERFEEST en werd gefotografeerd in de maand juli tijdens een schoolreis in Marokko”, verklapt Obi. Hij hoopt op heel veel stemmen. Voor de hoofdwinnaar van iedere categorie niet enkel een hele eer, maar de winnaar wint ook een waardebon van 500 euro van een fotografiewinkel. (PADI)

Stemmen kan op de volgende manier: surf naar onderstaande website, scrol tussen de 30 overblijvende foto’s en ga op zoek naar NOMADENKIND OPGEKLEED VOOR HET OFFERFEEST. Klik op die foto en dan kan je één stem uitbrengen. Doen!https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/