PADI SHOW mag enkele lezers gelukkig maken met tickets voor vrijdag 15 juli op: ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke

Vorig jaar was de zomereditie van Het Schlagerfestival in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke één groot succes. Het Schlagerfestival biedt al meer dan 15 jaar 100% feestgarantie in vooral Hasselt, maar ook dit jaar zal dat in Middelkerke niet anders zijn.

De komende shows op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli staan garant voor een geweldig muzikaal feest. Daar zorgen de live-optredens voor van Christoff, De Romeo’s, Bart Kaëll, Lindsay, Laura Lynn, Johan Veugelers, Sasha & Davy, Swoop én Yves Segers. Ga zeker mee uit de bol. Er zijn drie belangrijke redenen waarom je Het Schlagerfestival Zomereditie niet mag missen. 1. Ook komend weekend wordt het mooi weer. Ideaal dus om te genieten van het zomerse festivalgevoel met alle comfort van een concertzaal. 2. Negen topartiesten brengen hun strafste hits. 3. Je maakt tonnen ambiance mee van ’t begin tot ’t einde. Het ‘Mooi Weer Vandaag’ van Bart Kaëll krijgt een totaal andere dimensie in Middelkerke.

Ook zijn zus Lindsay is van de partij. © PADI/Daniël

En groot nieuws: dankzij de organisatie mogen we mensen van de PADI SHOW (het muziekweb van Krant van West-Vlaanderen) gelukkig maken. Doe vlug mee aan deze eenvoudige wedstrijdvraag in deze link https://survey.alchemer.com/s3/6932932/Wedstrijd-Krant-van-West-Vlaanderen-Het-Schlagerfestival-Zomereditie. En wie weet krijg je van de organisatie een positieve mail terug. We sluiten af op dinsdagmiddag. VEEL SUCCES! (PADI)