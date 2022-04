PADI SHOW geeft vijf x twee tickets weg voor het optreden van Günther Neefs en Guy De Pré in Koksijde

Op dinsdag 19 april kan je om 20 uur in de theaterzaal van het Casino van Koksijde genieten van een optreden ‘Roots 66’ van Günther Neefs en Guy De Pré. Wil je erbij zijn? Dat kan, want de PADI SHOW geeft vijf x twee tickets weg.

‘Roots 66’ bestaat uit een muzikale zoektocht van 5.000 km en dit alles samen in een onvergetelijke show. In augustus 2018 trokken Günther Neefs en Guy De Pré samen op de baan op de meest mythische van alle wegen ‘US Route 66’. Ze gingen op zoek naar de roots van de muziek en kwamen terecht in Chicago (soul & jazz), St.-Louis (blues), Amarillo, Texas (country), Las Vegas (crooners) en Hollywood, LA (filmmuziek). Begeleid door de stomende ritmesectie en de schitterende blazers van de zevenkoppige Lou Roman Band brengt Günther een rijke en diverse sound naar de Vlaamse zalen. Guy De Pré deelt zijn onmetelijke kennis op onnavolgbare wijze met het publiek. Een verhaal vol verrassende anekdotes, ondersteund door mooie sfeerbeelden. Een leuk extraatje is ‘Wanderin Star’, het digitale duet van Günther Neefs met VRT-correspondent Björn Soenens. Het resultaat van deze muzikale queeste werd voor eeuwig en altijd gegroefd op vinyl. De LP ‘Roots 66’ brengt een zoektocht van 5.000 km samen in vijftien onvergetelijke tracks. De beklijvende beelden van de roadtrip werden vastgelegd op dvd.

Günther Neefs en Guy De Pré © PADI/Daniël

Zin om erbij te zijn? Wij maken vijf mensen met telkens twee tickets gelukkig. Het volstaat van een mail te sturen VOOR VRIJDAG 15 APRIL naar wedstrijdpadishow@gmail.com, met vermelding van woonplaats én telefoonnummer. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Wie niet won, kan eventueel nog vooraf een mail krijgen van de organisatie Professional Music Live Events. (PADI)