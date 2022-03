Paardenspektakel CAVALLUNA viert de vrijheid met ‘CELEBRATION’, én dit ook nog op zondag!

Dit weekend kan je in het Antwerpse Sportpaleis terecht voor ‘CELEBRATION!’, de nieuwste voorstelling van het internationale paardenspektakel CAVALLUNA. Emmy-winnaar Klaus Hillebrecht schreef een nieuw avontuur, gebaseerd op de drie eerdere succesvoorstellingen waarmee het gezelschap al eens eerder in ons land te gast was. De persoonlijke missies van Samira, Tahin en Alana vormen opnieuw een rode draad die verweven is rond dressuur en de paardrijkunsten.

Prachtige Friese paarden, maar ook Shetland pony’s en Arabische volbloeden laten het beste van zichzelf zien aan het laaiend enthousiaste publiek. Met ‘CELEBRATION!’, een show die heel veel meer is dan ‘Het beste van’, viert CAVALLUNA de vrijheid. Naast de Tricky Riders van Hasta Luego Academy en Bartolo Messina, schittert ook onze Belgische Sylvie Willms in deze productie. Heel wat bekende Vlamingen, zoals Andy Peelman, Gunther Levi, beauty-onderneemster Caroline Rigo, Kim Debrie, TikTok-ster Jonatan Medar én de paralympische medaillewinnares Manon Claeys (jumping), kwamen zaterdagavond meegenieten van de première. Op zondag kan je om 11 en 16 uur nog terecht in het Sportpaleis voor de laatste voorstellingen. Voor snelle beslissers zijn er nog tickets aan de kassa.’

Amai, het is echt veel spektakel”, zegt TikTok-ster Jonatan Medar enthousiast. “Als kind heb ik wel eens op een pony gezeten, maar verder heb ik niet echt iets met paarden. Wat ik hier vanmiddag gezien heb, was echt ongelofelijk. Je komt ogen te kort. Het is allemaal heel groot, heel divers. We zagen heel veel kindjes in de zaal, maar dat schrikte ons niet af, integendeel. De voorstelling is er niet speciaal op gefocust, maar eerder een familiespektakel voor het ganse gezin die je moet gezien hebben.”

Andy Peelman bij Lieze Degeldere. © PADI/Kristel

Naast de bekende paardenliefhebbers Loes Van den Heuvel en haar Kampioenen-collega Danni Heylen, was ook Andy Peelman opnieuw van de partij. “Ik ben twee jaar geleden ook komen kijken en was toen al onder de indruk. Het lijkt allemaal heel simpel, maar ik verzeker u dat het echt niet gemakkelijk is. Ik heb heel veel gevaarlijke, spectaculaire dingen gedaan voor ‘Andy op Patrouille’. Nooit of nooit schrik gehad, maar toen ze mij voor ‘Wakandi’ vroegen om recht te staan op een paard, had ik echt de schrik van mijn leven. Nooit zo bang geweest als toen, dus ik weet écht hoe lastig het allemaal is. En hier is het allemaal zonder teugels, zonder zadel. Die staan allemaal stabiel, zonder dat hun hoofd beweegt. Het is echt indrukwekkend. Hoe ze omgaan met de dieren en wat je te zien krijgt, is gewoon heel straf!”

Danni en Martine backstage bij de paarden. © PADI/Kristel

“Ik kan hier nog uren van nagenieten”, zegt actrice Martine Jonckheere, die samen met haar man Filip genoot van de backstage rondleiding. “Dit is echt één van de schoonste dagen van het jaar. Prachtig hoe de dieren hier goed worden verzorgd en hoe ze het ook echt fijn vinden dat ze kunnen meedoen in dit spektakel. Het is iets wat je ziet en voelt. Op een hoogstaand niveau blijft CAVALLUNA keer op keer verrassen. Ik ben blij dat we dit weer konden meemaken. Echt super!” (PADI)

Op zondag 27 maart kan je om 11 en 16 uur in het Antwerpse Sportpaleis nog gaan kijken naar de laatste twee Belgische voorstellingen van CAVALLUNA’s ‘CELEBRATION!’ – Info en tickets: www.sportpaleis.be

