Ozak Henry viert 20 jaar ‘Birthmarks’ in Brugge, Roeselare, Kortrijk, Waregem, Knokke, Ieper, Oostende, Koksijde

Ozark Henry is begonnen aan een tournee die het 20-jarig bestaan van zijn succesvolle album ‘Birthmarks’ viert. Er verschijnt vandaag ook een nieuwe versie van de grootste hit van die plaat: ‘Sweet Instigator’, die hij opnam met Ellen ten Damme. In de komende maanden staan er 30 optredens gepland, waaronder ook diverse in West-Vlaanderen.

Ter ere van de twintigste verjaardag van ‘Birthmarks’ (die vanwege de coronacrisis een jaar later wordt gevierd) trekt Ozark Henry momenteel door het land. De theatertournee van dit najaar spendeert speciale aandacht aan het album, dat de grote doorbraak betekende voor zanger Piet Goddaer. Ook al kwam ‘Birthmarks’ op een speciale datum uit (11 september 2001), hits zoals ‘Sweet Instigator’, ‘Word Up’ en ‘Rescue’ zijn inmiddels rasechte Belpop-klassiekers. Kers op de verjaardagstaart is het REWIND-concert op 10 maart 2023 in Ancienne Belgique, waar hij het album integraal zal spelen

Het is altijd volle bak waar Ozak Henry optreedt. © PADI/Sandro

Dat Ozark Henry stevig in het hart van de Belgen zit, is duidelijk. Tijdens zijn opvallende passage bij het tv-programma ‘Liefde voor Muziek’ is zijn talent voor melodie en originaliteit nogmaals gebleken. De tickets voor zijn tournee zijn dan ook felgegeerd; meerdere data zijn al uitverkocht en heel wat zalen zitten aan de laatste tickets. Om het feest verder te zetten, is er een speciale uitgave van ‘Birthmarks’ uitgebracht, met alle originele songs, een aantal niet eerder uitgebrachte remixes en live-opnames. De nieuwe versie van ‘Sweet Instigator’, met de Nederlandse zangers Ellen ten Damme, is vanaf nu ook overal te beluisteren.

Over de verjaardag en de theatertournee van Ozark Henry zegt Piet Goddaer dit: “De titel refereert naar de dood van mijn moeder, die overleed aan huidkanker, maar is bovenal een lofzang aan het leven, de onvoorwaardelijke liefde en de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan. Met het succes van ‘Birthmarks’, heb ik mij een artistieke vrijheid weten te kopen waar ik vandaag nog steeds op surf. Ik ben mijn publiek erg dankbaar. Daarom dat ik graag bij deze verjaardag wou stil staan om die dankbaarheid te delen.” (PADI)

Info en tickets: www.fkpscorpio.be.