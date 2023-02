Owla Brugge lanceert SHOWTIME: nieuw zomerspektakel met o.a. Helmut Lotti, Johnny Logan, Ivann, Liliane St.-Pierre, Dirk Van Vooren…

Hoog tijd voor SHOWTIME! Voor de eerste keer in een historische kerk krijgen de fans van een heerlijk live-spektakel een straf & verrassend zomerspektakel te zien. Owla Brugge presenteert een zorgeloze dosis ‘feel good’. Je mag je dus deze zomer aan een flinke portie glitter & glamour verwachten.

“We halen alles uit de kast om er een onvergetelijke editie van te maken: een creatief team dat show & spektakel als de beste beheerst, een live orkest, bekende gezichten én nieuwe, verrassende namen”, zeggen de verantwoordelijken van Owla Brugge.”

Johnny Logan is ‘thuis’ in West-Vlaanderen. © PADI/Daniël

Maar liefst 18 keer zullen deze zomer Helmut Lotti, Liliane Saint-Pierre en Ivann schitteren als Vlaamse sterren naast de internationale Mister Eurovisiesongfestival himself Johnny Logan. Komiek Dirk Van Vooren ontvangt het publiek en dompelt hen onder in een bad van zang, dans en entertainment. Variété krijg je van Rafael en het internationale acrobaten duo Giurintano. Tommy Gryson tekent voor de choreografieën en het orkest speelt onder leiding van Lou Roman.

Helmut Lotti © PADI/Daniël

Owla Brugge bevindt zich in de voormalige Heilige Familiekerk, welke dateert uit 1904 en bevindt zich in ’t Bilkske 3 (pal in het historisch centrum van de stad), een zijstraat van de Langestraat. Begin 2015 zag de toenmalige Brugse bisschop, Jozef De Kesel, geen toekomst meer in de parochie Heilige Familie en het bijhorende gebedshuis en besloot het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken.

De ondernemers Mon en Zowie Hayen, eigenaars van de Brugse Brasserie Uilenspiegel, zagen in dit gebouw de perfecte plek voor tal van evenementen en laten de locatie verder leven als Owla. Met een oppervlakte van 270 vierkante meter is deze unieke locatie geschikt voor concerten, optredens, huwelijken, verjaardagsfeesten, communies, bedrijfsevents, congressen, seminaries, mode shows, productvoorstellingen en expo’s. Een capaciteit van maar liefst 740 personen (staand) of 480 (zittend). (PADI)

De exclusieve avant-première vindt plaats op dinsdag 18 april. Data van de achttien zomerspektakels: 9, 10 en 11 juni, 23, 24 en 25 juni, 14, 15 en 16 juli, 21, 22 en 23 juli, 4, 5 en 6 augustus, 18, 19 en 20 augustus. Vrijdagen zaterdag gaan de deuren open om 19 uur en start de show om 20 uur, maar op zondag openen ze de deuren om 14 uur zodat het spektakel om 15 uur kan beginnen. Prijs: ZONE A: 89,00 – vooraan / ZONE B: 79 euro – midden / ZONE C: 69 euro – achteraan / TRIBUNE: 39,00 euro – zittribune boven / VIP: 99 euro – champagne & hapjes – VIP: 119 euro – champagne & hapjes. www.olawshowtime.be