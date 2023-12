Oudejaarsavond met ‘Glenn Robbins and Friends’ in een tent in Kanegem: “Slechts 85 euro, all-in, tot 3 uur in de morgen!”

Ben je nog vrij op zondag 31 december? Heb je nog geen plannen of zit je met schrik dat je alleen of met zijn twee die avond moet doorbrengen? Dan hebben we goed nieuws, want zanger Glenn Robbins uit Kanegem organiseert een oudejaarsavondfeest ‘Glenn Robbins and Friends’ op hun domein in een stemmige feesttent in de Kleine Ruiseledestraat 1 in Kanegem. Prijs: 85 euro, all-in tot 3 uur in de morgen. En precies op middernacht wordt er ook geklonken met bubbels en zal er vuurwerk te zien zijn.

Het is niet de eerste keer dat Glenn en zijn man Lieven met oudejaarsavond iets organiseren. “We zijn allebei heel sociaal, we komen dus graag met mensen in contact. Toen we nog in Kluisbergen woonden, vierden we oudejaarsavond in onze woonkamer met zo’n 40 aanwezigen”, lacht Glenn (54 op 26 december). “Toen we naar Kanegem verhuisden, besloten we na een periode op deze locatie in een feesttent ook een oudejaarsavondfeest te houden. Vorig jaar waren hier 126 mensen present, waarvan 17 campers. Dit jaar willen we 2023 in schoonheid afsluiten, want de voorbije 12 maanden waren niet zo geslaagd voor ons”, zucht Glenn. “Op 10 januari overleed de moeder van mijn man Lieven. We wisten dat ze zwaar ziek was, maar afscheid nemen is nog altijd iets anders hé. Een goede vriendin Mieke overleed op 53-jarige leeftijd eveneens in enkele weken tijd. Onze twee lievelingspoezen moesten we allebei laten inslapen. We hadden dan ook nog heel wat miserie met de aankoop van een nieuwe mobilhome. Neen, 2023 zat ons niet mee.”

Lieven en Glenn © PADI/Daniël

Glenn en Lieven (48 op 17 januari) besloten dan toch terug een oudejaarsavondfeest te organiseren op hun domein in de Kleine Ruiseledestraat 1 in Kanegem. Vorig jaar traden David Calbo, Kitana en Glenn op. Dit jaar zijn er optredens van Jana Adams uit Aarschot, Stefano uit Harelbeke, Glenn Robbins, Miss Dina Diamond en Miss Daisy Divine. “Voor zondagavond 31 december zijn er al 115 personen ingeschreven, waaronder 22 die afkomen met een camper en hier dus blijven slapen. Er kunnen nog een beperkt aantal mensen erbij. Die avond beginnen we om 18.30 uur en eindigen we om 3 uur in de morgen. De prijs bedraagt 85 euro, all-in tot 3 uur ’s nachts. Duur? Ik denk het niet, want we beginnen met bubbels met lekkere mondstrelingen, gevolgd door carpaccio van hert, veldsla, kweepeer en aardpeer; velouté van witloof met gelakt spek; tarbot met knolselder en valrhona ivoire chocolade; citroensorbet (limoncello, munt); rouleau van parelhoen met pata negra, truffel, spruitjes, crème van rode kool en aardappelgratin; panna cotta met structuren van bloedsinaasappel; mokka met hartig zoet. Toch een méér dan smakelijk menu, met tussenin dan optredens van de artiesten.”

Zo zag de feesttent er vorig jaar uit. Prachtig!

Glenn wilde ook nog kwijt dat hij weldra een duet uitbrengt. Met wat geluk zal dat al binnen twee weken uitkomen. De titel en de naam wilde hij nog niet verklappen, maar wel dat er een goed doel wordt aangekoppeld. (PADI)

Wil je op zondagavond 31 december erbij zijn? Prijs: 85 euro, all-in. Voorschot van 50 euro op rekeningnummer BE58 7555 7479 5579. Wil je met de camper, caravan of tent afkomen? Vraag naar de mogelijkheden via reservaties@lggroup.be – 0472 97 13 23.