Optreden Gene Thomas in Menen was ‘boenk erop’

Donderdagavond: we zaten vol verwachting klaar in de comfortabele zeteltjes van De Steiger in Menen voor het optreden van Gene Thomas met zijn band. Stipt om 20.15 uur begon het optreden en het was meteen zoals dat heet ‘boenk erop’.

Superlatieven schieten gewoonweg tekort. De sfeer zat er meteen goed in. En Gene is zoals altijd zijn sympathieke zelve…de ‘ket van Brussel’ die de liedjes aan mekaar praat met anekdotes en verhalen uit zijn ganse carrière. ‘Voor haar’ krijgen we te horen in de Franse versie waar het dan ‘Vouloir’ wordt maar evenzeer gesmaakt kan worden. Ambiance was er constant. Eén liedje gaf ons echter kippevel…een duet met, jawel, zijn overleden vader ! Gene kon namelijk de stem van zijn vader uit het lied filteren dat zijn vader destijds opnam. Op die manier kon hij samen met zijn vader het lied vertolken. En of het geslaagd was : fe-no-me-naal! Ook nu bewees Gene opnieuw niet alleen een goeie zanger te zijn, maar ook een goeie muzikant of gitarist. ‘Living on a prayer’ van Bon Jovi werd gebracht op akoestische gitaar. Gewoonweg prachtig!. Tijdens de Pauze kon een drankje genuttigd worden in de prachtige buitenbar. Op het einde van z’n optreden zong Gene nog eens ‘Voor haar’ als bisnummer in het Nederlands.

Gene Thomas © Gsm Christine

Het optreden was pure verwennerij zoals we zelden nog zien. Het laatste toemaatje werd ‘On and On’ van X-Session. Na het optreden nam Gene ruim de tijd voor een meet-and-great met de fans. Er was gelegenheid om een foto te nemen. De cd en de gin ‘Genial’ kon men ook ter plaatse aanschaffen, inclusief een handtekening.

Eveneens een dikke pluim aan de organisatie PMLE, die ervoor zorgden dat iedereen z’n zitje kreeg toegewezen, dat er een vlotte toegang was naar de bar, enz. (PADI & Christine)