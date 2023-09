Opperbeste sfeer tijdens repetities muzikale komedie ‘Zo Mooi, Zo Blond’

AuFond Producties, het productiehuis achter o.a. ‘The Broken Circle Breakdown’ is volop aan het repeteren aan de muzikale komedie ‘Zo Mooi, Zo Blond’. Deze zomerse komedie met Vlaamse hitmuziek uit de jaren ’70 gaat op zondag 8 oktober in première in Theater Elckerlyc met een heuse sterrencast, waaronder Jacky Lafon, Geena Lisa Peeters, Yanni Bourguinon, Ivan Pecnik, Lisa Gerlo, Brent Pannier, Maarten Bosmans en Laure Ven.

De sfeer tijdens de repetities is alvast opperbest. Hondje Tasha houdt zich rustig en de cast legt zich onder leiding van regisseur Manu Jacobs volop toe op de teksten, liedjes en choreografie met Helle Vanderheyden. ‘Zo Mooi, Zo Blond’ is een muzikale komedie van Walter Van De Velde, Hans Bourlon, Gert Verhulst en Danny Verbiest. De productie speelde exact 20 jaar geleden met Nicole en Hugo in hetzelfde theater als waar het nu zal te zien zijn: Theater Elckerlyc. Deze productie is fun en ambiance voor het hele gezin. Muziek van o.a. Nicole & Hugo, Ann Christy, Jimmy Frey, Rita Deneve en Louis Neefs dartelt vrolijk tussen deze hilarische komedie.

Ook de hond van Jacky Lafon speelt mee. © PADI/Daniël

Het verhaal: Blankenberge, jaren ’70. Nicole en Hugo staan te schitteren in Het Witte Paard, de jeugd fladdert rond op de tonen van Vlaamse hits en de zon verwent de campingbezoekers van Camping Bonanza. Op die camping ontmoeten we vaste vakantieganger Jeanine (Jacky Lafon), die plots nieuwe buren krijgt. Cois en José “van ’t Kiel” (Geena Lisa Peeters & Ivan Pecnik). Jammer genoeg klikt het niet tussen deze nieuwe buren, maar dankzij campinguitbater Sylvain (Maarten Bosmans) blijft de sfeer erin met de beste Vlaamse muziek uit de jaren ’70. En de kinderen (Yanni Bourguignon, Lisa Gerlo, Brent Pannier en Laure Ven) ontdekken ondertussen de liefde… en mekaar. (PADI)

Deze productie speelt tussen 6 oktober en 29 oktober in Theater Elckerlyc, Frankrijklei in Antwerpen. Tickets: 59 euro (VIP), 39, 35 en 31 euro. Tickets zijn nu te koop via www.aufondproducties.be.