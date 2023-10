Opnieuw ‘Kerstmagie’ (nieuw verhaal) in Kasteel du Parc in Vlamertinge

Vanaf 8 december 2023 kunnen jong en oud in Kasteel du Parc in Vlamertinge opnieuw gaan genieten van het betoverende kerstspektakel ‘Kerstmagie’, met live acteurs uit de regio en een gloednieuw verhaal rond ‘De Vijf Zintuigen van ‘Kerstmagie’. Deze productie is de ideale en ontspannende familie-uitstap om helemaal in de kerstsfeer te komen en bovendien een unieke kans om prachtig Belgisch erfgoed van binnen te bewonderen.

Het betoverende kerstspektakel ‘Kerstmagie’, georganiseerd door productiehuis Historalia van prins Simon de Merode, strijkt in december 2023 opnieuw neer in 6 kastelen in Vlaanderen. In de provincies Antwerpen (Aartselaar, Hingene en Westerlo), Limburg (Sint-Truiden), Oost-Vlaanderen (Laarne) en West-Vlaanderen (Vlamertinge), openen de kastelen vanaf 8 tot en met 26 december 2023 de poorten voor deze magische en interactieve t theaterwandeling. De kastelen worden omgetoverd tot oogverblindende kerstpaleizen die je onderdompelen in een wondere wereld voorbij jouw verbeelding. Jong en oud kunnen zich tijdens deze editie helemaal laten meeslepen in ‘De Vijf Zintuigen van Kerstmagie!’, een gloednieuw, spannend verhaal van de hand van schrijver-regisseur Niels De Valk dat meer dan ooit al de zintuigen van de bezoekers zal prikkelen. Na zeer geslaagde edities in 2021 en 2022 van la ‘Magie de Noël’, zal de Franstalige versie van dit sprookjesachtige spektakel dit jaar ook opnieuw te zien zijn in de kastelen van Gembloux (Namen) en Soignies (Henegouwen).

‘Kerstmagie’ is een heerlijke combinatie van een theaterwandeling met live acteurs, met een spannende, audiovisuele en interactieve ontdekkingstocht voor het hele gezin. Na deze interactieve en spectaculaire theaterwandeling kan er ook weer op de foto gegaan worden met de enige echte Kerstman! Tijdens je reis doorheen één van de 8 kastelen, kom je in een spannend avontuur terecht. Fantastische lichteffecten, prachtige muziek en een gloednieuw verhaal zullen jou de weg tonen doorheen een sprookjesachtig kerstkasteel.

‘Kerstmagie’ is de ideale, ontspannende familie-uitstap om helemaal in de kerstsfeer te komen en bovendien een unieke kans om prachtig Belgisch erfgoed van binnen te bewonderen. Dit jaar staan de kastelen helemaal in het teken van de vijf zintuigen. Van de geurige aroma’s van versgebakken koekjes, het betoverende geluid van kerstliederen en het schitterende lichtspektakel, tot de warme aanraking van een knuffel met de Kerstman. Alles wordt met uiterste zorgvuldigheid voorbereid om een onvergetelijke beleving te garanderen. (PADI)

Wil jij ook graag een prikkelende droomreis van een klein uurtje maken in één van de 8 kastelen? Bestel dan nu je tickets via www.kerstmagie.be. Eén ticket voor deze ultieme en betoverende kerstbeleving kost 17;50 euro per persoon en zijn gratis voor kinderen onder de 5 jaar.