‘Opera d’Amore’ strijkt dit najaar meer in Antwerpen, Gent én Brussel en brengt geliefde aria’s en liefdesduetten in één betoverend spektakel

In oktober 2023 strijkt het verbluffende spektakel ‘Opera d’Amore’ neer in België. Ontdek in Stadsschouwburg Antwerpen (08/10), Capitole Gent (10/10) en Vorst Nationaal (15/10) de betoverende wereld van deze vernieuwende voorstelling, die 10 iconische operascènes uit 7 van de grootste opera’s aller tijden samenbrengt in één onvergetelijk spektakel. ‘Opera D’Amore’ is een visueel prachtige show die liefde en muziek viert en die iedereen moet ervaren.

Aanschouw de meeslepende liefdesscènes, duetten, aria’s en ouvertures van legendarische componisten zoals Verdi, Puccini en Bizet, tot leven gebracht door uitzonderlijke stemmen en baanbrekende podiumtechnologieën. Deze magische reis wordt gepresenteerd met kristalhelder geluid en indrukwekkende visuele technologie, waarbij het podium tot leven komt met vijf enorme LED-schermen die een 4K-resolutie virtuele 3D-omgeving bieden. Podiumkunsten en cinema worden naadloos gecombineerd, waardoor de historische kunst van opera naar de 21e eeuw wordt gebracht.

Enkele van de opgevoerde acts zijn afkomstig uit de volgende opera’s: – Carmen, Rigoletto, Tosca en La Bohème. Verteld door de zeer getalenteerde Keneward Hill, die het publiek met kennis door elke act leidt.

‘Opera d’Amore’ is een unieke kennismaking met de wereld van de opera. Het publiek, vooral degenen die niet zo bekend zijn met de kunst van opera, wordt door de verteller door de eeuwen heen geleid. De gecodeerde conflicten van liefde in elke scène worden onthuld en er wordt zowel een korte samenvatting van de opera gegeven, als een uitleg over wat er in de volgende scène gebeurt. Geen wonder dus dat de meeste toeschouwers de show als ‘pure magie’ omschrijven. (PADI)

Tickets: Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent (39, 52, 64, 76, 88 euro – 20 euro /beperkt zicht enkel voor Capitole Gent – Vorst Nationaal: 42, 64, 76 en 88 euro. Voor tickets die je aan de kassa koopt, rekent be•at een extra servicekost van 2 euro aan. www.ticketmaster.be