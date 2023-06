‘Open repetitie’ van het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ in het Kasteel van Wijnendale, met natuurlijk veel West-Vlaamse inbreng

In het kasteel van Wijnendale vond maandagnamiddag een eerste open repetitie plaats van het musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ dat in september in première gaat op het domein van het Kasteel van Wijnendale. De organisatie berust bij Historalia, die op West-Vlaamse bodem natuurlijk ook met talrijke castleden uit de eigen provincie werkt. Wie als vrijwilliger wenst mee te werken, kan nog contact opnemen.

Kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele verwelkomde kort de aanwezige castleden en zei dat hij heel tevreden is dat hij met zo’n productie kan meewerken. Producent prins Simon de Merode zei dat het nu de tweede lezing was, maar wél de eerste dag van een grote algemene repetitie. “Het is ook de eerste concrete stap naar wat ik denk een ongelofelijke maand september. Enkele acteurs speelden al bij ons en weten dat het een speciale ervaring is. Het wordt een productie met heel veel toeschouwers, met goede muziek gecomponeerd door Sam Gevers, met regisseur Luc Stevens, met toptalent dat we niet zo gemakkelijk vinden. De mensen zullen echt een fantastische ervaring meemaken. Luc schreef een script dat we al speelden in 2014. De muziek van Sam is er nog beter op geworden. De mensen beseffen nog niet wat we hier zullen brengen vanaf september. Ik ben ervan overtuigd dat ‘Marie-Antoinette’ het mooiste spektakel zal zijn van de voorbije jaren en dat ze tijdens de productie ogen tekort zullen hebben. Ik ben zeker dat iedereen ervan zal genieten.”

Enkele aanwezige castleden. © PADI/Daniël

Regisseur Luc Stevens stond stil bij de productie zelf en hoe o.a. de Parijse sfeer wordt voorgesteld, inclusief de twee verschillende werelden. “Ik ben ongelofelijk blij dat we ‘Marie-Antoinette’ terug kunnen opvoeren. Dit musicalspektakel was de eerste voorstelling dat we ooit brachten. Ik ben zo fier dat we dat hier op zo’n prachtige locatie kunnen doen.”

We waren getuige van een open repetitie. © PADI/Daniël

Tijdens het persmoment werden er twee liedjes voorgesteld. Eén gezonden door drie castleden, een ander met zo’n 20-tal aanwezige castleden, met vanzelfsprekend ook enkele West-Vlamingen erin. Daarna trok het gezelschap voor enkele foto’s naar de voorzijde van het kasteel en nadien naar de prachtige tuin, met zicht op de locatie waar alles zal gebeuren. (PADI)

De generale repetitie is voorzien op dinsdag 5 september. De dag erna is er een try-out, gevolgd door op donderdag 7 september de feestelijke opening en de eerste voorstelling. De laatste voorstelling is voorzien op zaterdag 7 of zondag 8 oktober, afhankelijk indien er één voorstelling wegens bijvoorbeeld het slechte weer verplaatst moest worden. (PADI)

Wil je vrijwilliger worden? Zit je met andere vragen? Check dan historalia.be/marie-antoinette