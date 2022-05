Op vrijdag 6 mei: Franstalige single ‘Compagnon de Route’ komt uit!

Het is niet de eerste keer dat Ella Luna uit Oudenburg een nummer zowel in het Nederlands als in het Frans uitbrengt. Dat deed ze eerder ook al met haar vorige singles ‘Ik neem je mee’ (On va s’aimer), ‘Ik mis je zo’ (Tu me manques à mourir) en ‘Liever vrij’ (Ouvre les yeux). ‘Zo kunnen ook de Franstalige fans meegenieten van deze gevoelige song waar heel veel mensen zich in kunnen vinden’, aldus Ella Luna.

‘Compagnon de route’ werd geschreven door Vincent Pierins en Patrick Hamilton, waar Udo Mechels een wondermooie tekst op schreef en dit zowel in het Nederlands als in het Frans want Udo is perfect tweetalig. “De supermooie tekst die Udo schreef, raakt me heel diep. Het gaat over iemand verliezen, je ‘Compagnon de route’. Ieder van ons maakt dit mee, het is een deel van het leven maar het doet toch altijd heel veel pijn als je iemand die je dierbaar is, moet afstaan, op welke manier ook. Mijn 2 beste vriendinnen ben ik verloren aan ziekte en een spijtig ongeval. Ik hoop dan ook dat heel veel mensen zich gaan kunnen vinden in deze song,” zegt Ella Luna. (PADI)

‘Compagnon de route’ is vanaf vrijdag 6 mei te streamen op alle digitale platformen en wordt uitgebracht op het Starbridge Records label.