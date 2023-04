Ook West-Vlamingen vonden de weg naar ‘I Love The 90’s’ in Hasselt

Waar was dat feestje? Dàt feestje was tijdens ‘I Love The 90’s’ in Hasselt! Daar kwamen méér dan 17.000 mensen opdagen om feest te vieren samen met Dj Jurgen Ritzen, Zippora, Whigfield, Snap!, DJ Ward, Good Shape, DJ Sash, 5ive, DJ Peter Project, Captain Jack, X-Session, DJ Fou en DJ Paul Elstak.

Het werd een geweldige avond, waarop ook heel wat West-Vlamingen present waren. Tijdens onze zoektocht troffen we een grote groep vrienden aan, waarvan het grootste deel afkomstig was van Lendelede.

Een groep met o.a. twee Ingelmunsternaren erbij: Maryam Touayjri (vooraan, tweede van links) en net daarachter haar echtgenoot Kevin Mullebrouck. © PADI/Sandro

Ook twee Ingelmunsternaren waren erbij. “Wij vonden dat een topfeestje en we hebben ook al goed gedanst. De beste act? Eerlijk, voor mezelf was dat X-Session maar dat komt dan ongetwijfeld omdat ik grote fan ben van X-Session”, zegt Maryam Touayjri uit Ingelmunster.

Jelle Verschaeve uit Lendelede bij de groepsleden van 5ive. © PADI

Jelle Verschaeve bij Captain Jack. © PADI

Ook Jelle Verschaeve uit Lendelede was van de partij. “Ik denk dat het voor mij de vijfde keer is dat ik present ben op ‘I Love The 90’s’. Dankzij een goed contact heb ik het geluk om ook telkens eens backstage te mogen gaan. Inderdaad, ik vertoef niet enkel in de VIP-zone, maar ik kan ook eens backstage bij de artiesten gaan en natuurlijk ook even ermee poseren. Ik sta op de foto bij o.a. 5ive, Whigfield, Captain Jack… 5ive is wel een heel speciale foto. In april 2014 was deze groep ook te gast op ‘I Love The 90’s’ en ook toen kon ik erbij poseren. Voor mezelf blijft dit event een onvergetelijk moment met veel ambiance, prachtige muziek en toffe mensen. Echt waar, ’t is telkens een feestavond, zonder ruzie.”

Charlotte Nollet (echtgenote van Günther Levi – tweede van links) poseert met vrienden. © PADI/Sandro

Charlotte Nollet – afkomstig uit Izegem en de vrouw van Günther Levi – was ook van de partij.

Dorothy Bogaert (links) uit Oostrozebeke en Sien Depraetere uit Wakken. © PADI/Sandro

Even verder konden we nog twee West-Vlamingen strikken voor een korte babbel, terwijl ze aan het dansen waren. Dorothy Bogaert uit Oostrozebeke en Sien Depraetere uit Wakken kwamen vooral voor de muziek om even de nostalgische jaren te herbeleven. Zo dachten ze even terug aan vervlogen tijden toen ze uitgingen. Volgens het duo was de DJ-set van DJ Ward echt top Er zaten zelfs enkele nummers tussen die ze helemaal niet hadden verwacht. (PADI)

.