Ook West-Vlamingen vonden de weg naar de Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten zijn in trek en lokken ieder jaar duizenden bezoekers. Dit jaar kwamen we ook heel wat West-Vlamingen tegen. We plaatsten er enkele voor onze fotolens en spraken kort ermee.

Filip Vankeirsbilck, Evy Vankeirsbilck en Dirk Tytgat uit Zwevegem waren ook present. Evy was mee met haar vader en keek vooral uit naar Megadeath, papa is dan weer vooral fan van Bullet For My Valentine. Ze gaan altijd ook samen naar Alcatraz festival in Kortrijk.

Vijf vrolijke vrienden uit Ingelmunster, Rumbeke en Izegem. © Sandro

Philip Vandenbroucke, Caroline Deceuninck, Laurens Plets, Philippe Plets, Nick Claerhout wonen in Ingelmunster, Rumbeke en Izegem. Ze komen enkel naar de Lokerse Feesten voor de jaarlijkse metaldag op zondag. Philip nam maandag speciaal verlof, zijn kameraad Philippe had dat ook graag gedaan, maarja…

Steven en Christophe © Sandro

Steven Kerckhove en Christophe Tommelein wonen in Torhout en Roeselare. Beiden zijn liefhebbers van motors en metal. Ze komen voor de tweede keer naar de Lokerse Feesten en dan vooral voor Megadeth. Biohazard vonden ze eveneens fantastisch om te zien. (PADI & Sandro)